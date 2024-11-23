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Şanlıurfalı Engelli Basketbolcular Süper Lig Hedefine Kitlendi

Astor Enerji Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü, kaçırdığı Süper Lig hayalini bu sezon gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 11:27
Şanlıurfalı Engelli Basketbolcular Süper Lig Hedefine Kitlendi

Astor Enerji Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Süper Lig Hedefine Odaklandı

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Astor Enerji Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü, geçen sezon kaçırdığı Süper Lig hedefine ulaşmak için kolları sıvadı. Kulüp, geçtiğimiz sezon ilk kez katıldığı 1. Lig'de gösterdiği başarının ardından bu sezon daha iddialı bir başlangıç yaptı.

Başarılar ve Hedefler

Kulüp, Veysi Fırat tarafından 10 yıl önce kuruldu. 2016 yılında Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Lig’de mücadele etmeye başlayan takım, 3 yıl içerisinde 2. Lig'e terfi etti. Geçen sezon 1. Lig'de play-off aşamasına kadar yükselen Şanlıurfa temsilcisi, yarı finalde Pamukkale Belediyesi karşısında elenmek zorunda kaldı. Bu sezon ise ilk iki maçında Engelsiz Gaziantep Spor Kulübü ve Batman Engelliler Spor Kulübü'nü yenerek liderlik koltuğuna oturdu.

Teknik Direktör Veysi Fırat'ın Açıklamaları

Astor Enerji Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı ve antrenörü Veysi Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün her yıl yeni hedefler belirleyerek yola devam ettiğini vurguladı. Fırat, "Geçen sezon 1. Lig'deki ilk yılımız olmasına rağmen başarılı bir grafik çizdik. Bu yıl Süper Lig hedefine ulaşmayı amaçlıyoruz. Oyuncularımız Süper Lig'e kilitlenmiş durumda," ifadelerini kullandı. Ayrıca, Astor Enerji firmasının kulübe sağladığı desteğe de teşekkür etti.

Yeni Transferler ve Beklentiler

Yeni transferlerden Volkan Aydeniz, bu hedefe ulaşmak için takımın bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Aydeniz, "Geçen sezonun kayıplarını telafi etmek istiyoruz ve kupayı Şanlıurfa'ya getirmek için var gücümüzle çalışacağız,” dedi. Diğer bir oyuncu Yasin Gül ise, "Geçen sezon şansızlık yaşadık, ancak bu sene iyi bir başlangıç yaptık ve Süper Lig hedefi doğrultusunda kararlıyız,” açıklamasında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig B Grubu ekiplerinden Astor Enerji Şanlıurfa Bedensel...

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig B Grubu ekiplerinden Astor Enerji Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü, geçen sezon son anda kaçırdığı Süper Lig'e yükselme hedefine ulaşmak için sıkı bir şekilde çalışıyor.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig B Grubu ekiplerinden Astor Enerji Şanlıurfa Bedensel...

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig B Grubu ekiplerinden Astor Enerji Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü, geçen sezon son anda kaçırdığı Süper Lig'e yükselme hedefine ulaşmak için sıkı bir şekilde çalışıyor.

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