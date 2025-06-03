Şanlıurfalı Kız Öğrencilerden Ragbi'de Büyük Başarı

Şanlıurfa'dan Ragbi Başarısı: Geçit Ortaokulu Kız Takımı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Geçit Ortaokulunda kurulan kız ragbi takımı, Türkiye Şampiyonası'nda gösterdiği başarı ile dikkat çekti. Beden eğitimi öğretmeni Furkan Ateş tarafından oluşturulan takım, 23-28 Mayıs 2023 tarihleri arasında Çorum'da düzenlenen Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Ragbi Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti.

Ragbiye Merak Saran Öğrenciler

Ateş, kırsal bölgelerde eğitim gören kız öğrencileri sporla buluşturmak amacıyla şubat ayında ragbi takımının kuruluşuna karar verdi. Hızla öğrencileri seçen Ateş, antrenmanlara okulun yanındaki halı sahada start verdi. Ateş, öğrencilerin başlangıçta ragbiyi yapamayacaklarını düşündüklerini ancak oynadıktan sonra spora karşı büyük bir sevgi geliştirdiklerini ifade etti.

Aile Desteği ve Antrenman Zorlukları

Başarıların ardından ailelerin çocuklarına daha fazla destek olmaya başladığını belirten Ateş, antrenmanların zorluklarla dolu olduğunu kaydetti. "Antrenman süreçleri zorlu geçiyordu; çünkü öğrenciler farklı kırsal mahallelerden geliyordu." dedi.

Ragbi Köyü Olma Hedefi

Ateş, çocukların başarı duygusunu tatmasının önemli olduğunu vurguladı ve ekledi: "Geçit Ortaokulu ve Geçit köyü, ragbi köyü olarak anılır umarım."

İlk Başarılar ve Hedefler

Takım oyuncularından Meryem Beşaltı, ekiplerinin güzel bir uyum yakaladığını belirterek, "Çok çalışıp Türkiye finallerinde birinci olmayı hedefliyoruz." dedi. Başka bir oyuncu olan Berfin İşbitiren, ragbiye dair ilk başta pek bilgisi olmadığını itiraf etti. Sibel Beşaltı ise daha fazla çalışarak milli takım forması giymek istediğini dile getirdi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçesine bağlı kırsal Geçit Ortaokulu'nun beden eğitimi öğretmeni Furkan Ateş'in kurduğu kız ragbi takımı, Türkiye Şampiyonası’nda üçüncü oldu.

Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçesine bağlı kırsal Geçit Ortaokulu'nun beden eğitimi öğretmeni Furkan Ateş'in kurduğu kız ragbi takımı, Türkiye Şampiyonası’nda üçüncü oldu.