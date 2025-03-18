Şanlıurfaspor'da Olağanüstü Genel Kurul Kararı İptal Edildi

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da olağanüstü genel kurul kararı iptal edildi, yeni başkan Baydilli oldu.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 20:41
Şanlıurfaspor'da Olağanüstü Genel Kurul Kararı İptal Edildi

Şanlıurfaspor'da Olağanüstü Genel Kurul Kararı İptal Edildi

Trendyol 1. Lig ekibi Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da olağanüstü genel kurul kararı iptal edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun takımın durumu ve kongre sürecinin uzun sürmesi nedeniyle oluşabilecek sıkıntıları önlemek amacıyla Mehmet Giray Küçük'ün istifasını kabul ettiği ve başkanvekili Mehmet Baydilli'yi yeni başkan olarak seçtiği bildirildi.

Özellikle, Şanlıurfaspor'un 15 Mart tarihinde yaptığı açıklama ile olağanüstü genel kurulun 31 Mart Pazartesi günü saat 12.00'de kulüp tesislerinde yapılacağı ve çoğunluk sağlanamazsa 7 Nisan Pazartesi günü aynı saat ve yerde tekrar edileceği duyurulmuştu.

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