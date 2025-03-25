Şanlıurfaspor'da Teknik Direktör Krizi Devam Ediyor

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, son iki sezonda 6 teknik direktör değişikliği ile başarısız bir süreçten geçiyor.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 11:09
Şanlıurfaspor'da Teknik Direktör Krizi Devam Ediyor

Şanlıurfaspor'da Teknik Direktör Değişimleri Zirveye Ulaşıyor

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, bu sezon değişen teknik direktörler konusunda dikkat çekiyor. Sarı-yeşilli ekip, son iki sezonda toplamda 6 farklı teknik direktör ile çalıştığı için istikrarsız bir performans sergiliyor.

Kötü Performans ve Teknik Direktör Değişiklikleri

2023-2024 sezonunda 1. Lig'e yükselmesine rağmen Şanlıurfaspor, beklediği performansı alamadı. Geçtiğimiz sezonu 38 puanla 15. sırada tamamlayarak zor da olsa ligde kalan ekip, bu yıl 30 maçta 34 puan topladı ve puan cetvelinde 18. sırada yer alarak küme düşme hattına girdi.

Son iki sezonda 7 kez teknik direktör değiştiren Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, bu dönemde Zafer Turan, İrfan Buz, Erkan Sözeri, Sait Karafırtınalar, Mustafa Kemal Kılıç ve Cihat Arslan (iki kez) gibi teknik adamlarla yollarını ayırdı.

2023-2024 Sezonundaki Teknik Direktörler

Bu sezon Erkan Sözeri ile başlayan ekip, 10 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 14 puan kazanarak kötü bir performans sergiledi. Sözeri’nin kişisel nedenlerden dolayı istifasının ardından takımın başına geçen Sait Karafırtınalar, 13 maçta 4 galibiyet ve 8 mağlubiyet aldı.

Karafırtınalar, ligin 24. haftasında Sakaryaspor'a 1-0 yenilmesinin ardından görevden alındı ve yerine Kemal Kılıç getirildi. Kılıç’ın yönetiminde, Şanlıurfaspor 6 maçta sadece 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Son olarak, Kılıç ile yollarını ayıran yönetim, Cihat Arslan'ı yeniden göreve getirdi. Arslan’ın geçen sezonki başarılı performansını göz önünde bulundurarak bu kararın alındığı ifade edildi.

Teknik Direktörlerin Kariyer Özeti

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, son iki sezonda görev alan teknik direktörlerin karnesini ise aşağıdaki gibi özetlemek mümkün:

Teknik Direktör Maç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Puan Maç başı puan ortalaması
İrfan Buz 14 2 4 8 10 0.71
Sait Karafırtınalar 13 4 1 8 13 1.00
Cihat Arslan * 12 5 3 4 18 1.50
Erkan Sözeri 10 4 2 4 14 1.40
Kemal Kılıç 6 1 3 2 6 1.00
Zafer Turan 6 2 2 2 8 1.33

* Şu an takımın başında olan ve bu sezon henüz maça çıkmayan Cihat Arslan'ın geçen sezonki karnesi.

Şanlıurfaspor, bu kötü süreçten bir an önce kurtulup ligde kalmak için mücadele ediyor.

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