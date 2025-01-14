Şanlıurfaspor, MKE Ankaragücü Maçında Galibiyet Hedefliyor

Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Mehmet Giray Küçük, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında 17 Ocak Cuma günü evlerinde oynayacakları MKE Ankaragücü maçını kazanmayı amaçladıklarını belirtti.

Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta deplasmanda Erzurumspor FK karşısında elde ettikleri 3 puanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi. İç sahada MKE Ankaragücü ile yapacakları maçtan da 3 puanla ayrılmayı hedeflediklerini ifade eden Küçük, sözlerine şöyle devam etti:

Önemli Maçlar ve Yoğun Rekabet

"Hocamız Erzurum FK takımını iyi analiz etmiş ve hafta boyunca yaptırdığı taktik çalışmaların meyvesini alarak maçı 1-0 kazanmasını bildiler. Oyuncularımı ve teknik heyeti kutluyorum. Cuma günü evimizde karşılaşacağımız MKE Ankaragücü karşısında da oyuncularıma güveniyorum ve maçtan galip gelen taraf olacağımıza inanıyorum."

Küçük, ligdeki mevcut durumun da oldukça zorlu olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sezon lig çok zorlu geçiyor, düşme potası ile play-off arasında çok küçük puan farkları var. Yani 1-2 maç kazanan play-off potasına, kaybeden düşme potasına giriyor. Sezon sonuna kadar da böyle gideceğini düşünüyorum. Camia olarak birliktelik sağlayan, kırılmayan ve destek bulan takımlar hedefine ulaşır. Bizim bu konuda işimiz biraz zor çünkü o birliktelik ve sinerji bizde yok, gerekli destek ve birliktelik sağlanmazsa takım başarısız olur."

Transfer Yasağı Sorunu

Küçük, transfer döneminde yaşadıkları zorluklara da değinerek şunları aktardı:

"Takımdan gitmek isteyen oyuncular var. Nasıl transfer yapacağız onu da bilmiyoruz çünkü geçici transfer yasağımız var. Bu yasağı kaldırmak için geçen yıldan 20 milyon lira olan borcu ödememiz lazım, bu borcu ödemeye çalışıyoruz."