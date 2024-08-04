Şanlıurfaspor Sıfırdan Sezona Hazır: Bolu Kampı Tamamlandı

Şanlıurfaspor'un Yeni Sezon Hazırlıkları

Trendyol 1. Lig temsilcisi Şanlıurfaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da gerçekleştirdiği kamp çalışmasını başarıyla tamamladı.

İzin Dönemi ve Ankaragücü Maçı Hazırlıkları

Kulüp tarafından yapılan duyuruda, futbolcuların iki gün izne ayrılacağı ve ardından sezonun ilk maçı için Ankaragücü ile oynanacak olan karşılaşma için Ankara'nın Kızılcahamam bölgesinde kampa gireceği belirtildi.

Yoğun Kamp Süreci

Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde geçen kamp süresince sarı-yeşilli takım, çeşitli hazırlık maçları gerçekleştirerek form tutmaya çalıştı. Bu süreçte Şanlıurfaspor, 4 hazırlık maçı oynadı ve bu maçlardan 2'sinde mağlup olurken, diğer 2'sinde ise beraberlik elde etti.

Şanlıurfaspor, sezon öncesi bu kapsamlı hazırlıklarla mücadeleye bir adım önde başlamak için çalışmalarına devam ediyor.