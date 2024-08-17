Şanlıurfaspor, Ümraniyespor İle Karşılaşıyor

Şanlıurfaspor, Ümraniyespor'u Ağırlıyor

Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında, Central Hospital Ümraniyespor ile yarın karşılaşacak. Maç, Şanlıurfa'daki 11 Nisan Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak.

Maçın Detayları

Karşılaşmayı yönetecek olan hakem Furkan Aksuoğlu, iki takım için de önemli bir diğer karşılaşma yönetmiş olacak. Geçtiğimiz hafta deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-0 mağlup olan Şanlıurfaspor, bu maçla birlikte ligdeki ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

Hedef Koyuldu

Şanlıurfaspor, taraftarları önünde oynayacağı bu maçta galip gelerek, sezonun başlangıcında yaşadığı olumsuzluğu telafi etmek istiyor.