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Şanlıurfaspor'un Zaferi: Erkan Sözeri'nin Değerlendirmesi

Şanlıurfaspor, Central Hospital Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti. Erkan Sözeri, oyuncularının performansından gurur duyduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 00:43
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 00:47
Şanlıurfaspor'un Zaferi: Erkan Sözeri'nin Değerlendirmesi

Şanlıurfaspor 3-1 Central Hospital Ümraniyespor Maç Özeti

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında, Şanlıurfaspor, kendi sahasında Central Hospital Ümraniyespor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, oyuncularıyla gurur duyduğunu ve performanslarının stratejik anlamda güçlü olduğunu ifade etti.

Erkan Sözeri'nin Açıklamaları

Maç sonrası duygu dolu bir açıklama yapan Sözeri, "Sahamızda ve taraftarımızın önünde galip gelmek büyük bir mutluluk. Oyuncularımın gösterdiği güzel oyun ve mücadele için onları tebrik ediyorum. Fiziksel olarak iyi bir seviyede olabiliriz, fakat gelişmemiz gereken noktalar da mevcut. Önümüzdeki süreçte bu eksikleri kapatır ve oyunumuzu daha da geliştiririz. Taraftarımızın beklediği futbolu oynamak için çalışıyoruz, ancak bunu 90 dakikaya yaymamız gerekiyor. Bu galibiyet, takımımız için bir başlangıçtır" dedi.

İlhan Özer'in Değerlendirmesi

Central Hospital Ümraniyespor'un teknik sorumlus İlhan Özer, takımın yeni bir yapılanma içinde olduğunu ve maça iyi hazırlandıklarını belirtti. İlk golü erken yediklerini ve bu durumun oyun düzenlerini bozduğunu dile getiren Özer, "İkinci yarıda farklı bir sistemle sahaya çıktık ve risk alarak bir gol bulduk. Ancak son anlarda yaşanan bireysel hatalar, maçı kaybetmemize neden oldu. Bu karşılaşmanın özeti budur" şeklinde konuştu.

Özer, takımın gelişmekte olduğunu ve yeni transferlerle birlikte performanslarını artırma çabasında olduklarını sözlerine ekledi. Bu maçı geride bırakıp, bir sonraki maçlarına odaklanacaklarını belirtti.

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Şanlıurfaspor ile Central Hospital Ümraniyespor takımları 11...

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Şanlıurfaspor ile Central Hospital Ümraniyespor takımları 11 Nisan Stadı'nda karşılaştı. Şanlıurfasporlu sporcular gol sonrası sevinç yaşadı.

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Şanlıurfaspor ile Central Hospital Ümraniyespor takımları 11...

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Şanlıurfaspor ile Central Hospital Ümraniyespor takımları 11 Nisan Stadı'nda karşılaştı. Şanlıurfasporlu sporcular gol sonrası sevinç yaşadı.

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Şanlıurfaspor ile Central Hospital Ümraniyespor takımları 11...

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Şanlıurfaspor ile Central Hospital Ümraniyespor takımları 11 Nisan Stadı'nda karşılaştı. Şanlıurfasporlu sporcular gol sonrası sevinç yaşadı.

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Şanlıurfaspor ile Central Hospital Ümraniyespor takımları 11...

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Şanlıurfaspor ile Central Hospital Ümraniyespor takımları 11 Nisan Stadı'nda karşılaştı. Şanlıurfasporlu sporcular gol sonrası sevinç yaşadı.

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Şanlıurfaspor ile Central Hospital Ümraniyespor takımları 11...

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Şanlıurfaspor ile Central Hospital Ümraniyespor takımları 11 Nisan Stadı'nda karşılaştı. Şanlıurfasporlu sporcular gol sonrası sevinç yaşadı.

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