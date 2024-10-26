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Şanlıurfaspor ve Iğdır FK Maçının Ardından Açılamalar

Şanlıurfaspor ve Alagöz Holding Iğdır FK arasında geçen mücadelenin ardından her iki teknik direktör basına değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 19:21
Şanlıurfaspor ve Iğdır FK Maçının Ardından Açılamalar

Şanlıurfaspor ile Iğdır FK Maçının Ardından

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Şanlıurfa'da oynanan karşılaşmada Şanlıurfaspor, Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörleri de mücadeleyi değerlendirdi.

Erkan Sözeri'den Açıklamalar

Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bugün geriye düştük ama asla pes etmedik, oyunu hiç bırakmadık." ifadesini kullandı. 11 Nisan Stadı'ndaki mücadelede gösterilen kararlılığı öven Sözeri, şöyle devam etti:

"İşler iyi gitmediğinde, geriye düştüğümüzde üçlü formasyondan dörtlüye döndük. Bu durum için önceden planlamamız vardı. Oyuncularımız antrenmanlarda bu taktik üzerinde çalıştı. Bugün kazanmayı istiyorduk ama bu beraberlik bizler için galibiyet kadar değerli. Yönetim ve taraftarlarımızla gurur duydum ve oyuncularımın tümünü gönülden kutluyorum."

Iğdır FK'nın İfadesi

Öte yandan, Alagöz Holding Iğdır FK'nın teknik direktörü Yalçın Koşukavak da mücadele sonrası düşüncelerini paylaştı. Geçen hafta kazanmış oldukları galibiyetin ardından Şanlıurfa'da da benzer bir başarı elde etmeyi hedeflediklerini ancak bunu başaramadıklarını vurguladı.

İlk yarının sıkı bir kontrol altında geçtiğini kaydeden Koşukavak, "İkinci yarıya iyi başladık; 2-0 öne geçtik. Ancak rakibin penaltıdan bulduğu golle durum 2-1 oldu." diyerek yaşanan gelişmeleri aktardı. Daha sonra skoru 3-1'e taşıdıklarını fakat uzatmalarda 87. dakikada yedikleri golle maça ortak olunduğunu kaydetti.

Son olarak, "Kazanmamız gereken bir maçı kaybettik, oyuncularım çok üzüldü. Rakibi tebrik ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Şanlıurfaspor ile Alagöz Holding Iğdır FK karşılaştı. Maçın...

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Şanlıurfaspor ile Alagöz Holding Iğdır FK karşılaştı. Maçın ardından Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri (fotoğrafta), açıklamada bulundu.

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