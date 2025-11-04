Sapanca Off-Road, Arnavutköy'de 5 Kupa Kazandı

Sapanca Off-Road Kulübü, 1-2 Kasım 2025 Arnavutköy off-road festivalinde 5 kupa kazandı; Selahattin Seçgin ve Engin Arslan 'Extreme S2' birincisi oldu.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 10:33
İstanbul Arnavutköy'de 1-2 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenen off-road festivalinde Sapanca temsilcileri büyük bir başarıya imza attı. Sapanca Off-Road Kulübü sporcuları elde ettikleri derecelerle kente 5 kupa kazandırdı.

Extreme etaplarında Sapanca hakimiyeti

Festivalin ilk günü olan cumartesi gerçekleştirilen Extreme gösteri etaplarında Sapanca ekibi dört araçla mücadele etti. Selahattin Seçgin ve Engin Arslan ikilisi, zorlu parkurlarda gösterdikleri performansla Extreme S2 klasmanında birinciliği elde etti. Diğer bir Sapanca takımı olan Osman Öztaş ve Sertan Tantan ekibi ise Extreme S1 klasmanında ikinci olarak podyuma çıktı. Gün sonunda yapılan genel değerlendirmede Selahattin Seçgin ve Engin Arslan, Extreme Genel Klasman üçüncülüğü kupasını da Sapanca'ya kazandırdı.

Engelli Hız Etabı'nda da madalya

Festivalin ikinci günü pazar günü düzenlenen Engelli Hız Etabı büyük heyecana sahne oldu. Sapanca Off-Road Kulübü'nden Osman Öztaş ve Sertan Tantan, bu etapta da başarılı bir performans sergileyerek Buggy klasmanında üçüncülük kupasını kazandı.

Etaplarda araçların teknik dayanıklılığı ve sürücü becerilerinin öne çıktığı performanslarla ekip büyük takdir topladı.

Kulüp başkanından değerlendirme

Gökhan Özyazıcı, alınan 5 kupayla gurur duyduklarını belirterek şu açıklamayı yaptı: "Ekibimiz uzun zamandır hem araç hazırlıkları hem de sürüş antrenmanlarıyla yoğun bir tempoda çalışıyordu. Arnavutköy’de düzenlenen bu organizasyonda, bu emeğin karşılığını kupalarla almak hepimizi çok mutlu etti. Kulüp olarak sadece yarışmak değil, aynı zamanda dostluğu, dayanışmayı ve doğaya olan saygıyı ön planda tutuyoruz. Tüm sporcu arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Sapanca Off-Road Kulübü olarak, her yarışta hem mücadelemizle hem de centilmenliğimizle fark oluşturmaya devam edeceğiz".

