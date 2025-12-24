Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor 2-1 Eyüpspor
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta mücadelesinde Samsunspor, Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
68. dakikada Holse’nin pasında kaleyi karşısına alan Mouandilmadji’nin şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
82. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Mendes’in şutunda top sağdan dışarı gitti.
90. dakikada defansın arkasına atılan ara pasa hareketlenen Berke Baran’ın şutunda top filelerle buluştu. 2-1
Detaylar
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Murat Ergin Gözütok, Kerem İlitangil
Kadrolar
Samsunspor: Alpert Posiadala, Joe Mendes, Toni Borevkovic, Rick van Drongelen, Logi Tomasson (Deniz Şeker dk. 76), Antoine Makoumbou (Eyüp Değirmenci dk. 88), Soner Aydoğdu, Carlo Holse (Muhammet Akyüz dk. 88), Emre Kılınç (Soner Gönül dk. 46), Tahsin Bülbül (Polat Yaldır dk. 62), Marius Mouandilmadji
Yedekler: Efe Üstün, Efe Törüz, Zeki Yavru, Polat Yaldır
Teknik Direktör: Thomas Reis
Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ulvan, Berhan Şatlı, Gilbert Mendy, Ömer Ceyhan, Ömer Kara, Eren Aydoğdu (Talha Akkaya dk. 46), Deniz Aydoğdu (Ömer Uğurlu dk. 88), Ömer Ay (Berke Baran dk. 80), Christ Sadia (Burak Işık dk. 69), Metehan Altunbaş
Yedekler: Kerim Yerlikaya, Levent Deniz, Rıdvan Canıbek, Samet Kalan, Yunus Tuzluoğlu, Emir Yalçın
Teknik Sorumlu: Umut Eskikök
Goller ve Kartlar
Goller: Mouandilmadji (dk. 10), Soner Aydoğdu (dk. 33) (Samsunspor); Berke Baran (dk. 90) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Holse (Samsunspor), Ömer Ay (Eyüpspor)
