Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor 2-1 Eyüpspor

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında Samsunspor, Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti. Goller Mouandilmadji, Soner Aydoğdu ve Berke Baran’dan.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 22:33
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta mücadelesinde Samsunspor, Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

68. dakikada Holse’nin pasında kaleyi karşısına alan Mouandilmadji’nin şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

82. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Mendes’in şutunda top sağdan dışarı gitti.

90. dakikada defansın arkasına atılan ara pasa hareketlenen Berke Baran’ın şutunda top filelerle buluştu. 2-1

Detaylar

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Murat Ergin Gözütok, Kerem İlitangil

Kadrolar

Samsunspor: Alpert Posiadala, Joe Mendes, Toni Borevkovic, Rick van Drongelen, Logi Tomasson (Deniz Şeker dk. 76), Antoine Makoumbou (Eyüp Değirmenci dk. 88), Soner Aydoğdu, Carlo Holse (Muhammet Akyüz dk. 88), Emre Kılınç (Soner Gönül dk. 46), Tahsin Bülbül (Polat Yaldır dk. 62), Marius Mouandilmadji

Yedekler: Efe Üstün, Efe Törüz, Zeki Yavru, Polat Yaldır

Teknik Direktör: Thomas Reis

Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ulvan, Berhan Şatlı, Gilbert Mendy, Ömer Ceyhan, Ömer Kara, Eren Aydoğdu (Talha Akkaya dk. 46), Deniz Aydoğdu (Ömer Uğurlu dk. 88), Ömer Ay (Berke Baran dk. 80), Christ Sadia (Burak Işık dk. 69), Metehan Altunbaş

Yedekler: Kerim Yerlikaya, Levent Deniz, Rıdvan Canıbek, Samet Kalan, Yunus Tuzluoğlu, Emir Yalçın

Teknik Sorumlu: Umut Eskikök

Goller ve Kartlar

Goller: Mouandilmadji (dk. 10), Soner Aydoğdu (dk. 33) (Samsunspor); Berke Baran (dk. 90) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Holse (Samsunspor), Ömer Ay (Eyüpspor)

