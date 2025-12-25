DOLAR
Adem Yeşilyurt'a Beşiktaş ve Trabzonspor Talip

Karşıyaka'nın 2007 doğumlu kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt, 1 gol 2 asistle öne çıktı; Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş ve Trabzonspor da takipte.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 11:39
Karşıyaka'nın genç kanadı Süper Lig devlerinin radarına girdi

Karşıyaka'nın 2007 doğumlu kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt, TFF 3. Lig 4. Grup'taki performansıyla üst düzey kulüplerin ilgisini çekti. Genç oyuncunun yükselişi, kulüp ve taraftarların beklentisini artırdı.

Takımda bazı oyuncuların bahis cezası almasının ardından forma şansı bulan 18 yaşındaki Adem Yeşilyurt, bu fırsatı iyi değerlendirerek kısa sürede ilk 11'in değişmez isimlerinden biri oldu. Hücumda etkili bir görüntü sergileyen genç futbolcu, performansını 1 gol ve 2 asistle taçlandırdı.

Önce Fenerbahçe tarafından stadyumdan takip edilen Adem için, şimdi de Beşiktaş ve Trabzonspor harekete geçti. Her iki kulübün de genç oyuncuyu listeye alarak yakından izlemeye başladığı belirtildi.

Sezon sonunda şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka'nın, ara transfer döneminde genç yıldızını satmaya şu aşamada sıcak bakmadığı, ancak yüksek bir bonservis teklifi gelmesi halinde durumu değerlendirebileceği ifade edildi.

Öte yandan U19 Milli Takım Teknik Direktörü Uğur İnceman da Adem Yeşilyurt'u takip ediyor. İnceman'ın, genç oyuncuyu ocak ayı başında gerçekleştirilecek milli takım kampına davet etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

