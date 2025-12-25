DOLAR
Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer: "Devre Arasında Transfer Arayışlarımız Olacak"

Burhan Eşer, devre arasında transfer arayışları olacağını açıkladı. Bodrum FK, 27 Aralık Cumartesi Sarıyer deplasmanında galibiyet hedefliyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 14:49
Hazırlıklar, hedefler ve transfer planı

Trendyol 1. Lig ekibi Bodrum FK, ligin 19. hafta mücadelesinde 27 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da deplasmanda Sarıyer ile karşılaşacak.

Yeşil-beyazlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde sürdürüyor. Antrenmanlarda taktik ağırlıklı çalışmalar yapan ekip, Sarıyer karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak devre arasına üst sıralarda girmeyi hedefliyor.

Burhan Eşer: "Devre arasında transfer arayışlarımız olacak"

Devre arasında transfer çalışmalarının olacağını ifade eden Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, "Geçen hafta Amed’le sahamızda 0-0 berabere kaldık, zor bir rakibe karşı oynadık. Kazanmak için bütün mücadelemizi verdik. İlk ayrı istediğimiz oyunu sahaya yansıtıp ikinci yarı zaman zaman düşüşler oldu. İçeride yenilmemek önemli, oyuncularım çok iyi mücadele etti. Önümüzde Sarıyer maçı var. İyi bir takım, iç sahada coşkulu bir takıma karşı oynayacağız. Servet hocanın gelişinden sonra iyi bir ivme yakaladı. Uzun süredir deplasmanda kazanamamamız vardı inşallah onu bu hafta kapatacağız. İstemediğimiz bazı sakatlıklar ve eksiklikler oldu, Amed maçında ofansif anlamda hamle gücümüz çok az. Yönetimimizle konuşacağız devre arasında transfer arayışlarımız olacak" dedi.

Bodrum FK’nın genç oyuncularından Furkan Apaydın ise, "Şans geldikçe elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Tek isteğim şampiyon olmak. Önümüzde bir sürü maç var. Şampiyonluk kolay kazanılmaz, şampiyon olduğumuz senede çok fedakarlıklar verdik, sonunda bizi şampiyonluklar bekledi yine bekleyecek" diye konuştu.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

