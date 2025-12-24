DOLAR
Domenico Tedesco: "Bu sonuç canımızı yakıyor" — Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Beşiktaş'a 2-1 yenildi. Teknik direktör Domenico Tedesco maç sonrası "Bu sonuç canımızı yakıyor" dedi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 00:10
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 00:10
Domenico Tedesco: "Bu sonuç canımızı yakıyor" — Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş

Domenico Tedesco: "Bu sonuç canımızı yakıyor"

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Beşiktaş’a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası basın toplantısında söz alan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maç ve takımın durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Maçın değerlendirmesi

Tedesco, maç sonu duygularını, "Bu sonuç canımızı yakıyor, üzücü. Kaybetmeyi hak etmemiştik. Bugün kazanamadık, kazanabilirdik de" sözleriyle özetledi. Teknik adam, ilk yarıda takımının iyi bir oyun ortaya koyduğunu, pozisyon alma ve önde baskı anlamında etkili olduklarını belirtti. Ancak ilk yarının son bölümünde kale vuruşunda yapılan hatanın rakibin 1-0'ı bulmasına yol açtığını vurguladı. İkinci yarıda ise Tarık’ın "2-3 pozisyon" kurtardığını ifade etti.

Tedesco ayrıca, "9 tane potansiyel 11 oyuncusu eksikti" diyerek sahadaki kadro kısıtına dikkat çekti ve oynayan isimlerin pozitif katkı verdiğini sözlerine ekledi.

Ara transfer ve kadro planlaması

Transfer dönemine dair sorulara yanıt veren Tedesco, transferler hakkında detay vermekten kaçınarak şu ifadeleri kullandı: "Transferler hakkında konuşmayacağım. Transfer penceresi hakkında konuşmayacağım. Bu akşam derbi oynadık. Maçı konuşmayı tercih ederim." Teknik direktör, ara transfer dönemi için "karmaşık" tanımlamasını yaparken, sezon ortası transferlerinin reaksiyon gerektirdiğini ve yönetimle fikir alışverişi içinde olduğunu söyledi. Ayrıca, önlerindeki ilk maçın 6 Ocak olduğunu hatırlattı.

Kadro dışı oyuncular ve sakatlıklar

Kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao ile ilgili Tedesco, "Herhangi bir gelişme yok. Yeni gelişme olursa sizlere söyleriz" dedi. Üç ayın genel değerlendirmesinde oyuncularından övgüyle söz eden teknik direktör, yaşanan saha içi ve saha dışı zorluklara rağmen oyuncularının süreci iyi yönettiğini belirtti.

Tedesco, sakatlıklar hakkında da bilgi vererek, "Ocak ayında Alvarez ve Semedo sakatlıktan dönecek. Umuyorum ki bu oyuncular ocakta geri dönmüş olacak" ifadelerini kullandı.

Süper Kupa ve kamp planları

Trendyol Süper Lig'e verilen arada kamp yapılamaması konusuna değinen Tedesco, bu durumun Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor için ortak olduğunu belirtti. "Samsunspor maçını kazanırsak 10 Ocak'ta final maçı oynayacağız" diyen Tedesco, kamp yapmanın faydalı olacağını ancak Süper Kupa'nın önemli olduğunu ve "Süper Kupa oynayacağım için mutluyum" şeklinde konuştu.

Aile kararı ve yeni yıl mesajı

Derbi öncesi Jhon Duran ve Ederson'a ailevi nedenlerle verilen izinle ilgili Tedesco, kararın tek başına alınmadığını, oyuncular, başkan ve sportif direktörle ortak bir karar verdiklerini söyledi: "Ben bu kararı tek başıma vermedim. Hep birlikte verdik." Teknik adam, Güney Amerikalı oyuncular için Noel'in önemine değinerek oyuncuların aileleriyle olma talebini değerlendirdiklerini ifade etti.

Tedesco son olarak taraftarlara teşekkür ederek yeni yıl dileklerini paylaştı: "Taraftarlarımıza harika destek için teşekkür ediyorum. Evimizde çok fazla rakibi yendik. Ailenize ve size mutlu bir yeni yıl diliyorum. Başarı ve sağlık diliyorum."

