Sayokan Ankara'da Tanıtıldı: GOSBF'ye Bağlanan Türk Savaş Sanatı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonuna (GOSBF) bağlanan Türk savaş sanatı Sayokan için tanıtım düzenlendi.

Tanıtım ve Katılımcılar

Ankara Ticaret Odası Duatepe Salonu'nda gerçekleştirilen tanıtıma Dünya Sayokan Federasyonu Başkanı Ahmet Yaşar Tanrıverdi, GOSBF Genel Koordinatörü Nihat Yiğit, GOSBF Sayokan Türkiye Koordinatörü Murat Çekiç, federasyon yetkilileri, sporcular ve basın mensupları katıldı.

Amaç ve Vizyon

Nihat Yiğit sayokanın kuruluş amacına ilişkin, "Hedefimiz gençlerimizin milli karakterini pekiştirmek,kişisel gelişimine katkı sağlamak, kötü alışkanlıklardan uzak kalmaları için projeler oluşturmak, tarih, kültür ve dil bilinciyle, dürüst bireyler yetişmesi için çabalamak." ifadelerini kullandı.

Yiğit, sayokan çalışmalarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün spora ilişkin iki sözünün kendisini etkilediğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Birincisi 'Türk sosyal bünyesinde spor hareketlerini düzenlemekle görevli olanlar, Türk çocuklarının spor hayatını yükseltmeyi düşünürken, sadece gösteriş için, herhangi bir yarışmada kazanmak emeliyle bir spor çizmezler. Esas olan bütün, her yaştaki Türkler için beden eğitimini sağlamaktır.' sözü. Sayokanda biz bu deyişini şiar edindik. 7'den 70'e herkesin eğitim alabileceği programlar oluşturduk. Diğer bir sözü ise 'Biz, millet için ve millet ölçüsünde spor istiyoruz. Birinci gelen tekler istemiyoruz. Sağlam yapılı, güzel gövdeli ve inkılap ahlakiyatını benimsemiş on binler ve yüzbinler istiyoruz.' Ülkemiz gençleri ve tüm milletimiz için çalışkan, dürüst, sağlıklı, dik duruşlu gençlerin yetişmesine katkı sağlamak, onların uluslararası yarışmalarda millilik alarak ülkemizi temsil etmelerine vesile olmak hedefimiz olmuştur."

Yiğit, sayokanın resmileşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Milli görev 'ben' değil 'biz' anlayışı ile ifa edilir. Çok şükür ki sayokan camiası da 'biz' anlayışı ile yoluna devam edecektir." dedi.

Dünya Federasyonu Başkanı'nın Değerlendirmesi

Ahmet Yaşar Tanrıverdi sayokanı "Türk milletinin disiplini, meddini, ahlakını ve öz güvenini içinde barındıran bir yaşam yolu" olarak tanımladı ve şu değerlendirmede bulundu: "Amacımız gençlerimize hem fiziksel hem de ruhsal gelişim sağlayacak bir spor kazandırmak. Onları kötü alışkanlıklarından uzaklaştırmak, toplumuza faydalı bireyler yetiştirmek. Bugün attığımız adım yalnızca Türkiye için değil aynı zamanda dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan gençler için de büyük bir anlam taşıyor. Çünkü Sayokan Dünya Federasyonu olarak hedefimiz bu sporu uluslararası alanda tanıtmak tüm insanlığa Türk kültürünün barışçı ve öğretici yönünü ulaştırmaktır."

Görüntüler ve Gösteri

Konuşmaların ardından sporcular kuşak bağlama töreni gerçekleştirdi ve sayokanın temel tekniklerinden oluşan bir gösteri sundu.

