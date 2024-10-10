Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı Başladı

Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı olan Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, plaj etabıyla start aldı. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen bu prestijli organizasyona, 42 ülkeden yaklaşık 420 sporcu katılıyor.

Özel Parkurda Zorlu Mücadele

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Kemer Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kemer Turistik Otelciler Birliği ve Kemer Yöresel Tanıtım Vakfı'nın destek verdiği yarışlar, Çamyuva Plajı'nda hazırlanan 2 kilometrelik özel parkurda sıralama turuyla başladı. Bu etapta sporcular, fiziksel ve mekanik dayanıklılıklarını test ederken, zorlu engelleri aşmak için kıyasıya mücadele ediyor.

Organizatörden Açıklama

Sea To Sky Enduro Yarışları Organizatörü Semih Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışların 3 gün süreceğini ve plaj etabının bugün gerçekleştirildiğini ifade etti. Özdemir, bu yıl toplamda 15'incisi düzenlenen bu etkinliğin, dünya şampiyonasının 6. ayağı olarak önemli bir konumda olduğunu belirtti. "Dünya şampiyonası toplam 7 aşamadan oluşuyor. Seri, İspanya'da düzenlenecek 7. ayak yarışı ile tamamlanacak." dedi.

Yarış Programı

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, plaj etabının ardından orman ve dağ olmak üzere 3 ayrı etapta devam edecek. Yarışlar, 12 Ekim Cumartesi günü yapılacak madalya töreni ile son bulacak.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, plaj etabıyla başladı. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden yaklaşık 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, plaj etabıyla başladı. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden yaklaşık 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, plaj etabıyla başladı. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden yaklaşık 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, plaj etabıyla başladı. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden yaklaşık 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, plaj etabıyla başladı. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden yaklaşık 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, plaj etabıyla başladı. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden yaklaşık 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, plaj etabıyla başladı. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden yaklaşık 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, plaj etabıyla başladı. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden yaklaşık 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, plaj etabıyla başladı. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden yaklaşık 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, plaj etabıyla başladı. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden yaklaşık 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, plaj etabıyla başladı. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden yaklaşık 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, plaj etabıyla başladı. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden yaklaşık 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, plaj etabıyla başladı. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden yaklaşık 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, plaj etabıyla başladı. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden yaklaşık 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, plaj etabıyla başladı. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden yaklaşık 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, plaj etabıyla başladı. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden yaklaşık 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, plaj etabıyla başladı. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden yaklaşık 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, plaj etabıyla başladı. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden yaklaşık 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, plaj etabıyla başladı. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden yaklaşık 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, plaj etabıyla başladı. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden yaklaşık 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, plaj etabıyla başladı. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden yaklaşık 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, plaj etabıyla başladı. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden yaklaşık 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, plaj etabıyla başladı. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden yaklaşık 420 sporcu katılıyor.