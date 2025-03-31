Sedat Ağçay, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün Yeni Teknik Direktörü

Sedat Ağçay, Keçiörengücü'nde Dönem Başlattı

Trenydol 1. Lig'de mücadele eden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, teknik direktörlük koltuğuna Sedat Ağçay'ı oturttu. Başkent kulübünden yapılan resmi açıklamada, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, teknik direktör Sedat Ağçay ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüze kulübümüze hoş geldin diyor, takımımızla birlikte başarılı sezonlar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Son Maçlarda Hüsran

Son üç maçında beklenen performansı sergileyemeyen başkent ekibi, önceki teknik direktör Erkan Sözeri ile yollarını ayırmıştı. Sedat Ağçay’ın takıma katılmasıyla birlikte yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.