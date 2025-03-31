DOLAR
37,94 -0,01%
EURO
40,99 -0,3%
ALTIN
3.810,64 -0,02%
BITCOIN
3.132.114,56 -0,06%

Sedat Ağçay, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün Yeni Teknik Direktörü

Sedat Ağçay, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörlük görevine getirildi.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 18:19
Sedat Ağçay, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün Yeni Teknik Direktörü

Sedat Ağçay, Keçiörengücü'nde Dönem Başlattı

Trenydol 1. Lig'de mücadele eden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, teknik direktörlük koltuğuna Sedat Ağçay'ı oturttu. Başkent kulübünden yapılan resmi açıklamada, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, teknik direktör Sedat Ağçay ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüze kulübümüze hoş geldin diyor, takımımızla birlikte başarılı sezonlar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Son Maçlarda Hüsran

Son üç maçında beklenen performansı sergileyemeyen başkent ekibi, önceki teknik direktör Erkan Sözeri ile yollarını ayırmıştı. Sedat Ağçay’ın takıma katılmasıyla birlikte yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'dan Eyüpspor Maçına Dair Çarpıcı Açıklamalar
2
Kocaelispor, Sakaryaspor'u 3-1 ile Geçti
3
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan Maç Sonrası Değerlendirmelerde Bulundu
4
Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer: Başarının Anahtarı Zaman ve İstikrar
5
Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı Ziyaret Etti
6
Kocaelispor, Derbiyi 3-1 Kazanarak Büyük Bir Galibiyet Aldı
7
İzmir'de TYF Yelken Ligi Funboard Slalom 2. Ayak Yarışları Tamamlandı

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!