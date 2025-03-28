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Selçuk İnan: "Maça Dönebilmek İçin Bütün Kozlarımızı Kullandık"

Gaziantep FK'nın teknik direktörü Selçuk İnan, Konyaspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 28.03.2025 23:22
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 23:22
Selçuk İnan: "Maça Dönebilmek İçin Bütün Kozlarımızı Kullandık"

Selçuk İnan'dan Konyaspor Maçının Ardından Değerlendirme

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenilen Gaziantep FK'nın teknik direktörü Selçuk İnan, karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

İnan, Konyaspor'un son haftalarda evinde gösterdiği başarılı performansa dikkat çekerek, "Maçın zor geçeceğini biliyorduk. İki takım da çekimser başladı. Konyaspor zaman zaman baskı yaptı, bunu bekliyorduk," ifadelerini kullandı.

Maçta yaşanan gelişmeleri de değerlendiren İnan, "Oyunu dengelediğimiz ve topa sahip olduğumuz bir anda taçtan golü yedik. Sonrasında hamlelerimizi yaptık. Maça dönebilmek için bütün kozlarımızı kullandık ama yetmedi. Maçı kazandığı için Konyaspor'u tebrik ederim," şeklinde konuştu.

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