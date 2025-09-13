Selçuk Şahin: "İyi bir takıma kaybettik" — Eyüpspor 0-2 Galatasaray

Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, 2-0 kaybettikleri Galatasaray maçını ve takımın mücadele eden yönlerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 20:27
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 20:27
Selçuk Şahin: "İyi bir takıma kaybettik"

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan maçta 2-0 mağlup olduğu Galatasaray karşısında sahadan yenilgiyle ayrıldı. Maçın ardından takımın teknik direktörü Selçuk Şahin Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Basın toplantısında öne çıkanlar

Şahin, sözlerine FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda final oynayacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'na başarı dilekleriyle başladı: "Basketbol Milli Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum. Finale kaldılar. İnşallah yarın da şampiyon olurlar. Ülke olarak onları yürekten tebrik etmemiz gerekiyor."

44 yaşındaki teknik adam Galatasaray'ı güçlü bir takım olarak nitelendirerek şu değerlendirmeyi yaptı: "Maç öncesinde analiz ettiğimiz bir çok şey yaşandı. Özellikle savunma arkasına koşucu oyuncularımızla pozisyon üretebileceğimizi düşündüğümüz bir maçtı. Çok denedik. İlk yarıda yakaladığımız 2-3 pozisyon oldu. Final paslarını net ve doğru atamadık. Ancak sonucunda iyi bir takıma kaybettik. Çıktığımız her maçı kazanmak için oynuyoruz ama bugün güçlü bir takıma karşı mücadele ettik."

Şahin, ilk yarıdaki savunma performansından memnun olduğunu belirterek, "Oyunun büyük bölümünde istediğim birçok şey çıktı. Özellikle karşılama anlamında iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. İlk yarı çok pozisyon vermedik. İkinci yarı onlar da hamleler yaptı. Bizim hamle gücümüz o kadar değildi. Maçın bir bölümünden sonra oyunun üstünlüğünü aldılar. Oyuncularımı da tebrik ettim. İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

Teknik direktör, topa sahip olurken oyun ve pas ritminde eksikler gördüğünü de şu sözlerle aktardı: "Tek eksik gördüğüm şey top bizdeyken biraz daha doğru oyun, pas ritmi daha hızlı olabilirdi. Biraz daha topa sahip olabilirdik."

Şahin, Galatasaray'ın başlangıç kadrosuna ilişkin yorumunda ise, "Galatasaray, Icardi ve İlkay ile başladı. Onların baskı gücü Osimhen ve Lemina gibi değil. Onlar olsa baskı güçlerinin daha yüksek olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

