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Selda Akgöz'den Taraftarlara Destek Çağrısı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın kalecisi Selda Akgöz, tarihi Ukrayna maçları için taraftarlardan destek istedi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 12:02
Selda Akgöz'den Taraftarlara Destek Çağrısı

A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan Destek Çağrısı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın deneyimli kalecisi Selda Akgöz, 2025 Avrupa Şampiyonası play-off'larında Ukrayna ile karşılaşacakları tarihi maç öncesinde taraftarlara önemli bir destek çağrısında bulundu.

Ukrayna Maçları İçin Hazırlıklar Tamam

25 ve 29 Ekim tarihlerinde oynanacak 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası 1. play-off turu maçları öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulunan Selda Akgöz, hazırlıkların oldukça iyi gittiğini ve takım arkadaşlarıyla birbirlerini özlediklerini belirtti.

Selda, Esenler Erok Stadı'nda oynanacak ilk maçta taraftarlardan destek beklediklerini vurgulayarak, “Taraftarlarımızın bizleri yalnız bırakmayacaklarını biliyoruz. Çünkü gerçekten çok büyük desteğe ihtiyacımız var.” dedi.

Cumhuriyet Bayramı ve Kadın Gücü Mesajı

Rövanş maçı olan 29 Ekim karşılaşmasının Cumhuriyet Bayramı'na denk gelmesinin önemine değinen Akgöz, “Bizler Cumhuriyet'in kadınlarıyız. Cumhuriyet'in kadınlarının gücünü gösterme vakti.” ifadelerini kullandı.

Maç Gününü Sabırsızlıkla Bekliyoruz

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget takımında da görev yapan Selda, Ukrayna Milli Takımı'ndan takım arkadaşları ile birlikte aynı ligde oynadıklarına dikkat çekerek, “Maç günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Çabuk çabuk oynayıp diğer tura geçmek için sabırsızlanıyoruz.” şeklinde konuştu.

Uygun Stratejiyle İleriye Bakıyorlar

Selda Akgöz, Ukrayna'yı geçmeleri halinde karşılaşacakları muhtemel rakipler Belçika ve Yunanistan'ı da değerlendirdi. Önceliklerinin Ukrayna olduğunu vurgulayan kaleci, “Ukrayna maçını bitirdikten sonra diğer takımlara yoğunlaşacağız.” diyerek bir plan yapacaklarını ifade etti.

Başarılar Sürüyor

Milli takımda olumlu bir süreç geçirdiklerini belirten Selda, C Ligi'nden B Ligi'ne yükselmelerinin önemini vurgulayarak, “İnanılmaz güzel ilerleyen bir süreçteyiz ve bunun devamının geleceğini düşünüyorum.” dedi. Sadece Ukrayna maçlarına odaklandıklarını belirten Akgöz, tüm süreci adım adım ilerlediklerini sözlerine ekledi.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın tecrübeli kalecisi Selda Akgöz, AA muhabirine açıklamalarda...

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın tecrübeli kalecisi Selda Akgöz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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