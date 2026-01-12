Selendi Belediyespor 7'de 7 yaptı, zirvede avantajını büyüttü

Selendi Belediyespor 7'de 7 ile zirvedeki yerini sağlamlaştırdı

Trazlar Spor deplasmanında kritik 2-1 galibiyet

Geçtiğimiz sezon Süper Amatör Küme’den düşen Selendi Belediyespor, yeni sezona etkileyici bir başlangıç yaparak ligde oynadığı 7 karşılaşmadan da galip ayrıldı.

Bu hafta Trazlar Spor deplasmanından alınan 2-1’lik zaferle Selendi temsilcisi, puanını 21’e çıkardı ve zirvedeki konumunu güçlendirdi.

Karşılaşmayı yöneten hakem üçlüsü Yarkın Kesiciler, Hüseyin Kara ve Hüseyin Saraç oldu. Selendi Belediyespor’un gollerini 55. ve 65. dakikalarda Yağız Berke kaydetti. Mücadeleyi tribünden Selendi Belediye Başkanı Murat Daban da takip etti.

Ev sahibi ekip karşısında 70. dakikada oyundan Ali’nin gördüğü kırmızı kart ile 10 kişi kalan Selendi ekibi, saha üstünlüğünü koruyarak maçı kazanmayı başardı.

Diğer yandan en yakın takipçisi Uluderbentspor’un deplasmanda Adalaspor ile 2-2 berabere kalmasının ardından, Selendi Belediyespor ile rakibi arasındaki puan farkı 5’e çıktı. Kalan 3 maçtan 6 puan çıkarılması halinde Selendi Belediyespor, rakiplerinin sonuçlarına bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek.

Maç sonrası konuşan Kulüp Başkanı Ömer Karagöz, "Artık son 3 maçımız kaldı. Bu maçlardan 6 puan aldığımız takdirde rakibimizin skoruna bakmadan şampiyon olacağız. Oyuncularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum." dedi.

Selendi Belediyespor, ligin önümüzdeki haftasında deplasmanda Tepeköyspor ile karşılaşacak.

