Semih Kılıçsoy için rekor bonservis!

Semih Kılıçsoy'un her mücadele de peformansını artırmasıyla beraber Trabzonspor maçında 2 gol atarak adını duyurdu. Uzun yıllar siyah beyazlı takımda oynaması gerektiğini belirten Feyyaz Uçar, Kılıçsoy'un takımda tutulamayacağını açıkladı.



Son 7 maçta 7 gol ve 1 asist yaparak adını duyuran Semih Kılıçsoy, tüm futbol dünyasının dikkatini çeken yıldız isim Türkiye'nin önde gelen menajerleri genç isim için çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Cenk Tosun’u Everton’a 22 milyon Euro bonservisle satılırken, Semih bu paranın çok üstünde ve genç. İngiltere, İspanya, Almanya ve Fransa’dan isteyenler var. En az 35 milyon Euro’ya satılır.



TÜRKİYE'YE VEDA VAKTİ

Türkiye'de böyle golcü kolay yetişmezken Semih Kılıçsoy farklı bir oyuncu fiyatı en az 25 milyon euro olurken Beşiktaş Demirtaş, Gerd Müller’e benzetiyorum. Fiyat olarak şu an piyasası 50 milyon Euro. Seneye Türkiye’ye veda eder açıklamalarında bulundu.



10 MİLYON EURO

Almanya'dan kurumumuz aracılığıyla gelecek sene için 2 takımda scoutu her maç izlenirken 10 milyon euro hemen verilirken Hakan Korkmaz, Beşitaş'ın mefaatleri üzerine en az 25 milyon euro ödeme yapılacağı açıklandı.

Avrupa'daki tüm kulüolerin gözü Semih'e çevrilirken İtalya'dan scout bonservislerin sorgulanıyor. Aboubakar'dan çok daha iyi olurken Beşiktaş bu oyuncuyu satarak bu sezon hedeflerinde saparken seneye en az 50 milyon euro ile kulüpler almak için sıraya girdi.