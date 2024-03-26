Semih Kılıçsoy'un son dakika golü Ümit Milli Takım'ı kurtardı! Kılıçsoy: 29 maç 23 gol

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri A Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda İtalya ile karşılaştı. Maç 1-1 berabere sonuçlandı ve Semih Kılıçsoy'un attığı golle milli takımımız 1 puan aldı.

Maçta İtalya'nın golü 50. dakikada Daniele Ghilardi tarafından atıldı. Ancak milli takımımızın beraberlik golü 90+1'inci dakikada Semih Kılıçsoy'un ayağından geldi.





Bu golle birlikte Semih Kılıçsoy, milli formayla çıktığı 29 maçta toplam 23 gol atmış oldu. Genç futbolcunun yükselişi dikkat çekici bir şekilde devam ediyor.