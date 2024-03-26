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Semih Kılıçsoy'un son dakika golü Ümit Milli Takım'ı kurtardı! Kılıçsoy: 29 maç 23 gol

Semih Kılıçsoy'un son dakika golüyle İtalya'dan 1 puan alan Ümit Milli Takım, grupta 3. sıraya yükseldi.

Yayın Tarihi: 26.03.2024 23:42
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 23:42
Semih Kılıçsoy'un son dakika golü Ümit Milli Takım'ı kurtardı! Kılıçsoy: 29 maç 23 gol

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri A Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda İtalya ile karşılaştı. Maç 1-1 berabere sonuçlandı ve Semih Kılıçsoy'un attığı golle milli takımımız 1 puan aldı.

Maçta İtalya'nın golü 50. dakikada Daniele Ghilardi tarafından atıldı. Ancak milli takımımızın beraberlik golü 90+1'inci dakikada Semih Kılıçsoy'un ayağından geldi.

milli takım

Bu golle birlikte Semih Kılıçsoy, milli formayla çıktığı 29 maçta toplam 23 gol atmış oldu. Genç futbolcunun yükselişi dikkat çekici bir şekilde devam ediyor.

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