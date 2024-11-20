Şenol Güneş: Trabzonspor'da Enerji ve Motivasyon Zirveye Çıktı

Yüksek Enerji ve Motivasyon

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımın oyuncularının enerji ve motivasyon seviyesinin son derece yüksek olduğunu belirtti. Kulübün asbaşkanı Zeyyat Kafkas ile TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret eden Güneş, basın mensuplarıyla sohbet ederek takım durumunu değerlendirdi.

Oyuncuların Niyeti ve Sorumluluk

Güneş, futbolcuların niyetlerinden şüphe etmediğini ifade ederek, "Oyuncuların hepsi efendi, problemli değiller. 'Bana ne, yenildik.' demiyorlar. Kaybettiğimiz puanların en az yarısını kaybetmememiz gerekiyordu. Burada sorumluluk bana ait." şeklinde konuştu. Bunun yanı sıra, 19 yaş altı takımıyla oynanan maçı ve kendi aralarındaki çift kale maçı da değerlendirerek, takımın hedeflerine ulaşmasında motivasyonun önemine dikkat çekti.

İstikrar Arayışı

Tecrübeli teknik adam, takımda istikrar sağlayamadıklarına vurgu yaparak, "Biz istikrarlı kadro ve oyun tutturamadık. Oyunculardan gidenler olabilir, ama ben 'Gidin, gidin.' demiyorum; 'Oynayın.' diyorum." dedi. Bu süreçte her oyuncunun neden gidebileceği konusuna da değinerek, takım yapısında bir değişim gerektiğini belirtti.

Transfer Çalışmaları ve İzleme Komitesi

Güneş, transfer çalışmaları hakkında da önemli bilgiler verdi. "Elimizdeki oyunculardan faydalanmayı düşünüyoruz. O mevkilerin durumuna göre oyuncu alacağız." diyen Güneş, İhsan Derelioğlu nun transfer sürecine destek vereceğini ifade etti. Karar alma sürecinde ise, son sözü başkanının ya da kendisinin söyleyeceğini belirtti.

Sakatlık Durumları

Defans oyuncularının sakatlıkları hakkında da bilgi veren Güneş, "Serdar idmana katıldı, oynaması zor ama elimizdeki oyuncular var. Bazı eksikleri olan Hüseyin geri döndü." diyerek takımın mevcut durumunu açıkladı.

TSYD Ziyareti

Ziyaret sırasında Şenol Güneş, TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç’a forma ve çiçek hediye etti. Kılıç, ziyaret için teşekkür ederken, Güneş ve Kafkas’a başarılar diledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bordo-mavili kulübün asbaşkanı Zeyyat Kafkas (solda) ile Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi'ni ziyaret eden teknik direktör Şenol Güneş (ortada), basın mensuplarıyla sohbet etti. Güneş, takımdaki oyuncuların enerji ve motivasyonunun çok yüksek olduğunu söyledi.

Bordo-mavili kulübün asbaşkanı Zeyyat Kafkas (solda) ile Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi'ni ziyaret eden teknik direktör Şenol Güneş (ortada), basın mensuplarıyla sohbet etti. Güneş, takımdaki oyuncuların enerji ve motivasyonunun çok yüksek olduğunu söyledi.