Senoz Vadisi'nde Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 8-9 Kasım 2025'te gerçekleştirilecek

Tanıtım toplantısı ve katılımcılar

Rize’nin Senoz Vadisinde yapılacak Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonasının tanıtım toplantısı, protokol üyeleri ve basın mensuplarının katılımıyla bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Başkan Vekili Ogün Baysan, Asbaşkan Mahmut Nedim Akülke ve davetliler katıldı.

Federasyon Başkanı Vefa'dan hedef vurgusu

Mehmet Sadık Vefa toplantıda yaptığı konuşmada, "Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak Senoz Vadisi’nde Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’nı ilk kez gerçekleştirecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu organizasyon; spor turizmi kapsamında bölgenin tanıtımına, turizmine ve ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır. Hedefimiz, bu organizasyonu geleneksel hale getirerek Senoz Vadisi’ni uluslararası motor sporları takviminde söz sahibi bir merkez yapmaktır" ifadelerini kullandı.

Vali Baydaş: Turizmi mevsimlere yayma hedefi

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş konuşmasına 2023 Kasım ayında düzenlenen Spor Turizmi Çalıştayı’nı anımsatarak başladı. Baydaş, "Genelde çalıştaylarda çok şey konuşulur, yazılır, bir rapor hazırlanır ama ardından kimse dönüp bakmaz. Bu nedenle biz o gün ‘Kendimize net hedefler ve uygulanabilir eylemler belirlemeliyiz’ demiştim. 1-2 yıl içinde hep birlikte bu hedeflerin gerçekleştiğine şahit olacağız demiştim. Bugün burada bu sözün karşılık bulduğunu görüyoruz. Rize olarak turizmden yüksek beklentimiz var. Ancak turizm sezonu ağırlıklı olarak mayıs-eylül dönemine sıkışmış durumda. Biz bu döngüyü kırmayı hedefledik. Spor turizmi ile sezonu ilkbahar, sonbahar ve kış aylarına da genişletebileceğimizi gördük. İkinci önemli hedefimiz ise turizmi yalnızca birkaç lokasyona değil, şehrin tamamına, dağlara ve vadilere yaymaktı. Bir çok federasyonun ulusal ve uluslararası etkinlik takvimlerinde artık Rize’yi tercih ettiğini görüyoruz. Geçtiğimiz ay UTMB organizasyonunu büyük bir başarıyla gerçekleştirdik. Bugün ise Senoz Vadisi’nde Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyoruz" dedi.

Vali Baydaş, Rize’nin raftingde Türkiye’nin merkezlerinden biri olduğunu ve ultra maraton organizasyonlarının dünya çapında örnek gösterildiğini belirterek, motosiklet ve ATV branşlarında da bu ölçekte bir organizasyonun ilk kez düzenlendiğini vurguladı. Baydaş, hedeflerinin bu yarışı Türkiye Şampiyonası’nın ötesine taşıyarak Avrupa Şampiyonası için de vazgeçilmez bir durak haline getirmek olduğunu ifade etti.

Etkinlik ve beklentiler

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Senoz Vadisi’nde 8-9 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu büyük organizasyonla birlikte, Rize’nin motor sporlarındaki marka değerinin daha da yükselmesi hedefleniyor. Türkiye’deki motor sporları tutkunlarının dikkatle beklediği etkinlik, Rize’nin spor turizmi vizyonuna somut katkılar sunacak.

