Serbest Güreş Milli Takımı, Dünya Kulüpler Kupası'nda Finale Yükseldi

Serbest Güreş Milli Takımı, Dünya Kulüpler Kupası'nda finale çıkarak şampiyonluk mücadelesi verecek.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 20:46
Serbest Güreş Milli Takımı, Dünya Kulüpler Kupası'nda Finale Yükseldi

Serbest Güreş Milli Takımı Finale Çıktı

İran'da gerçekleştirilen Dünya Kulüpler Kupası Turnuvası'nda Serbest Güreş Milli Takımı, finale yükselme başarısını gösterdi.

Başarılı Performans

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, Tahran'da düzenlenen şampiyonada milli takım, grup aşamasında Ermenistan’ı 8-2, İran’ın Bank Ghardeshari takımını 7-3 ve Tacikistan’ı 8-2 yenerek finale gitti.

Final Maçı

Böylece Serbest Güreş Milli Takımı, yarın düzenlenecek şampiyonluk maçında ev sahibi İran ile karşılaşacak.

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