Serbest Güreş Milli Takımı, Dünya Kulüpler Kupası'nda Finale Yükseldi

Serbest Güreş Milli Takımı Finale Çıktı
İran'da gerçekleştirilen Dünya Kulüpler Kupası Turnuvası'nda Serbest Güreş Milli Takımı, finale yükselme başarısını gösterdi.
Başarılı Performans
Türkiye Güreş Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, Tahran'da düzenlenen şampiyonada milli takım, grup aşamasında Ermenistan’ı 8-2, İran’ın Bank Ghardeshari takımını 7-3 ve Tacikistan’ı 8-2 yenerek finale gitti.
Final Maçı
Böylece Serbest Güreş Milli Takımı, yarın düzenlenecek şampiyonluk maçında ev sahibi İran ile karşılaşacak.