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Serdal Adalı, Beşiktaş'ın Gelecek Vizyonunu ve Yönetim Kurulunu Tanıttı

Serdal Adalı, Beşiktaş'ta yönetim kurulunu tanıtarak kulübün projeleri ve mali yapısı hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 17:55
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 17:55
Serdal Adalı, Beşiktaş'ın Gelecek Vizyonunu ve Yönetim Kurulunu Tanıttı

Serdal Adalı, Beşiktaş’ın Yeni Projelerini Açıkladı

Beşiktaş Kulübü mevcut başkanı ve başkan adayı Serdal Adalı, 11 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek seçimli olağan genel kurul öncesi yönetim kurulunu tanıttı ve kulübün yeni projelerini anlattı. Adalı, Beşiktaş’ta bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında kulübün geçmişteki sorunlarına ışık tutarak, “Camiamızda artık kimse 'Gemi batıyor, limana nasıl yanaştıracağız' sohbetleri yapmıyor. 'Önümüzdeki sene biz nasıl şampiyon oluruz' diye sohbetler ediliyor.” dedi.

Göreve Geliş Sonrası Değişim

Adalı, başkanlık görevinde 4 ay geçtiğini belirterek, gücünü ve kaynaklarını Beşiktaş’ın hizmetine sunduğunu ifade etti. “Sportif ve mali alanlarda yaşanan umutsuz ruh hali, yerini yeni projelerin konuşulduğu bir dönemle değiştirdi. Artık kulüpte iç çekişmeler yerine, yeni sezon heyecanı ve transfer beklentileri öne çıkıyor.” sözleriyle yapılan değişimleri vurguladı.

Ekonomik Bağımsızlık Hedefi

Adalı, kulübün ekonomik bağımsızlığına emin adımlarla ilerlediğini belirterek, “Göreve geldiğimizde 15 milyar lira borç yükü ve yıllık 50 milyon avro faiz gideri vardı. Biz bu dönemde korkmadan çalışmalarımıza devam ettik.” dedi.

Yeni Borç Ödemeleri ve Sermaye Artışı

Başkan Adalı, siyah-beyazlı kulübün, tarihindeki en yüksek tutarlı borç ödemesinin yapılacağını açıkladı. “Sermaye artışı sürecimiz tamamlandı ve bu süreçle yapılan gelirle borçlarımızı azaltmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Kırgınlık ve Birlik Çağrısı

Adalı, Beşiktaş camiasının desteğini yeterince alamadığını ifade ederek, “Her fırsatta camiamızı bir araya getirmeye çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde olmalıyız.” şeklinde konuştu.

Altyapı Projeleri ve Gelecek Hedefleri

İstanbul Havalimanı yakınlarındaki arazinin kulübe tahsisi ve altyapı çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Adalı, “Beşiktaş’ın başarılı olması için futbol altyapımızın Avrupa standartlarının üzerinde olması gerekiyor.” dedi.

Transfer Stratejisi

Serdal Adalı, gelecek sezon için transfer stratejilerini Türk oyuncular, deneyimli Avrupa oyuncuları ve uluslararası yetenekler olarak belirlediklerini duyurdu.

Yönetim Kurulu Listesi

Serdal Adalı’nın yeni yönetim kurulunda yer alan isimler şöyle: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer, Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın ve İbrahim Şafak Sağlam.

Tanıtım toplantısı, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Beşiktaş Kulübünde 11 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek seçimli olağan genel kurulda başkanlığa...

Beşiktaş Kulübünde 11 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek seçimli olağan genel kurulda başkanlığa aday olan mevcut başkan Serdal Adalı, yönetim kurulunda yer alacak isimleri tanıtıp, siyah-beyazlı kulübün yeni projelerini paylaştı.

Beşiktaş Kulübünde 11 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek seçimli olağan genel kurulda başkanlığa...

Beşiktaş Kulübünde 11 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek seçimli olağan genel kurulda başkanlığa aday olan mevcut başkan Serdal Adalı, yönetim kurulunda yer alacak isimleri tanıtıp, siyah-beyazlı kulübün yeni projelerini paylaştı.

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