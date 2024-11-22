Serebral Palsili Eymen Sarıtaş, Günde 9 Kilometre Yüzerek 2028 Paralimpik Oyunları'na Hazırlanıyor

Eskişehirli Eymen Sarıtaş'ın Hafta İçindeki Zorlu Antrenman Programı

Eskişehirli Eymen Sarıtaş, serebral palsi (beyin felci) rahatsızlığına rağmen günde 9 kilometre yüzerek Olimpiyat hayalini gerçekleştirmenin peşinde. 16 yaşındaki Sarıtaş, ilk kez katıldığı Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları’nda elde ettiği ikincilik derecesini, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları’nda madalya ile pekiştirmek istiyor.

Uluslararası Başarı İçin Hedef Büyüttü

Eymen, dünya ve Avrupa şampiyonu milli para yüzücü Sümeyye Boyacı’nın Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’ndaki başarısından ilham alarak yüzme sporuna yöneldi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nde antrenman yaparak, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok derece elde etti.

Geçtiğimiz ay Bahreyn'de düzenlenen Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nda 50 metre kurbağalamada ikinci olarak büyük bir başarıya imza atan Sarıtaş, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları’na katılmak için gününü çift antrenmanla geçiriyor.

Eymen’in Hedefleri ve Motivasyonu

Eymen Sarıtaş, yüzme ile tanışmasının ardından yaşamında önemli değişiklikler yaşadığını belirtiyor. “Suda kendimi özgür hissediyorum” diyen Sarıtaş, günlük 4 saatlik antrenmanlarla hedeflerine odaklandığını ifade etti. Ayrıca, yakında İstanbul’da gerçekleştirilecek Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda derece elde etmeyi hedefliyor.

Antrenör Mehmet Bayrak'tan Destek

Mehmet Bayrak, Sarıtaş’ın antrenörlüğünü üstlenen isim olarak, Eymen’in zamanla kendini geliştirdiğini ve antrenmanlara uyum sağladığını dile getiriyor. Bayrak, genç yüzücünün uluslararası arenada daha da başarılı olacağına inandığını belirtiyor.

Sarıtaş, ulaştığı başarılar için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile antrenörüne teşekkür ederken, en büyük hayali olan Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmeyi dört gözle bekliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Serebral palsi (beyin felci) rahatsızlığı nedeniyle sağ kol ve bacağında yüzde 50 güç kaybı olan Eskişehirli 16 yaşındaki Eymen Sarıtaş, ilk kez katıldığı Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nda elde ettiği ikincilik başarısının yanına 4 yıl sonra ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek Paralimpik Oyunları madalyasını eklemek için günde 9 kilometre yüzüyor.

Serebral palsi (beyin felci) rahatsızlığı nedeniyle sağ kol ve bacağında yüzde 50 güç kaybı olan Eskişehirli 16 yaşındaki Eymen Sarıtaş, ilk kez katıldığı Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nda elde ettiği ikincilik başarısının yanına 4 yıl sonra ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek Paralimpik Oyunları madalyasını eklemek için günde 9 kilometre yüzüyor.