Serebral Palsili Tahir Efe Şahin, Masa Tenisinde Türkiye'yi Temsil Edecek

Masa Tenisiyle Sağlığına Kavuştu

Küçük yaşta yürüyemediği için ameliyat olan serebral palsili milli sporcu Tahir Efe Şahin, masa tenisinde gösterdiği azimle Türkiye'yi uluslararası iki turnuvada temsil etmek için hazırlanıyor.

Hastalığıyla Mücadele ve Başarı

Konya'da yaşayan 12 yaşındaki Tahir Efe, hastalığının ilerlemesine karşı koymak için ailesinin yönlendirmesiyle başladığı masa tenisi sporunda önemli başarılara imza atıyor. 3 yıllık profesyonel sporculuk hayatında, çevresine de ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Kupa ve Madalyaların Peşinde

Karatay Belediyespor sporcusu Tahir Efe Şahin, "Ameliyat olduktan sonra babam, masa tenisi sporunun bacaklarıma iyi geleceği tavsiyesi alıp spora yazdırdı. Hastalığımın giderek artacağı öngörülüyordu, ancak masa tenisi bir kez daha ameliyat olmamı engelledi," diyerek yaşadığı değişimi vurguladı. Artık sağlıklı bireyler gibi hareket edebildiğini ve tüm kupa ile madalyalara talip olduğunu ifade etti.

Bir Milli Sporcu Yetişiyor

Antrenör Muhammed Huzeyfe Kılınç, Tahir Efe'nin spora başladığında bacaklarının üst kısmının dar olduğunu ve sol ayağını yan bastığını belirtti. Kılınç, "Masa tenisine başlayan Tahir Efe'nin hastalığında öngörülen ilerleme durumu gerçekleşmedi. Bugün yeniden ameliyat olma gereksinimi ortadan kalktı," dedi.

2028 Olimpiyatları Hedefi

Tahir Efe, Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olduktan sonra, 24-25 Mayıs'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda hem teklerde hem de çiftlerde şampiyon oldu. Bu başarılarla birlikte milli takıma seçilme hakkını kazandı. 19 Haziran'da Çekya’da düzenlenecek turnuvada ülkemizi temsil edecek, ardından 5-7 Temmuz'daki Avrupa Gençler Şampiyonası'na katılma hakkı da elde etti. Tüm bu başarılar, yürümesi için başladığı masa tenisinden çıkan bir milli sporcu hedefine doğru ilerliyor. Tahir Efe, ileride 2028 Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyor.

Konya'da serebral palsi hastalığına iyi gelmesi için başladığı masa tenisinde başarılı bir performans ortaya koyan Tahir Efe Şahin (solda), uluslararası iki turnuvada Türkiye'yi temsil edecek olmanın heyecanını yaşıyor. Hastalığının ilerlemesine engel olan masa tenisinde önemli başarılara imza atan Tahir Efe, 3 yıllık profesyonel sporculuk hayatıyla çevresine de örnek oluyor.

Konya'da serebral palsi hastalığına iyi gelmesi için başladığı masa tenisinde başarılı bir performans ortaya koyan Tahir Efe Şahin (solda), uluslararası iki turnuvada Türkiye'yi temsil edecek olmanın heyecanını yaşıyor. Hastalığının ilerlemesine engel olan masa tenisinde önemli başarılara imza atan Tahir Efe, 3 yıllık profesyonel sporculuk hayatıyla çevresine de örnek oluyor.