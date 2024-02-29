Serge Aurier'in sahalara dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray'da heyecan dolu bir süreç yaşanıyor; yeni transfer Serge Aurier'nin sahalara geri dönüşü yaklaşıyor. Teknik heyet, Fransız oyuncunun dönüşünü hızlandırmak adına hedef maçı belirledi ve taraftarlar bu anı dört gözle bekliyor.

Sarı-Kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda yarı finalde Fatih Karagümrük'e karşı mücadele ederken, bir yandan da hafta sonunda oynanacak derbi maça odaklanıyor. Ancak, derbi öncesinde yıldız oyuncuların sakatlık durumu taraftarları endişelendiriyor.

Özellikle Tanguy Ndombele'nin dönüşü, teknik direktör Okan Buruk'u memnun etti. Beşiktaş derbisi öncesi takımla çalışmalara başlayan Ndombele'nin form tutması, Galatasaray için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.





Bu arada, Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier de Ndombele gibi takımla çalışmalara katılmaya hazırlanıyor. Afrika Kupası'ndan sakat dönen Aurier'in durumu hakkında bilgi veren Okan Buruk, "Planlamamız Beşiktaş maçında olması yönünde. Bu hafta antrenmanlara çıkacak. Aurier’i Beşiktaş maçına yetiştirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Ziyech'in de haftaya çalışmalara katılması bekleniyor.

Galatasaray taraftarları, Aurier'in dönüşü ve Beşiktaş derbisinde sahada olması için umut dolu bekleyişlerini sürdürüyor. Bu süreçte takımın keyifli bir performans sergilemesi ve önemli maçlarda başarılı olması bekleniyor.



