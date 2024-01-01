Sergen Yalçın yeniden Süper Lig'de!

Sergen Yalçın'dan beklenmedik bir hamle geldi! Sürpriz bir adım atarak Antalyaspor ile 1.5 yıl anlaşma imzalayan Sergen Yalçın herkesi şaşırttı. İşte detaylar.

Sergen Yalçın yeniden Süper Lig'de!
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Beşiktaş'ta adı anılan Sergen Yalçın'ın sürpriz bir hamle yaparak Antalyaspor'a imza attığı bildirildi. Geçtiğimiz günlerde Nuri Şahin'den ayrılan Akdeniz ekibi, Sergen Yalçın'la görüşerek her konuda anlaşmaya vardı.

sergen yalçın

Sergen Yalçın Süper Lig'e döndü. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan tecrübeli isim, Antalyaspor'a imza attı. Beşiktaş'ın yabancı teknik direktörlere yönelmesi üzerine geri planda kalan Sergen Yalçın'ın Antalyaspor'uyla el sıkıştı.

1.5 SENELİK ANLAŞMA İMZALANDI

Antalyaspor, Sergen Yalçın'la 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yakında Antalya'ya gelecek olan Sergen Yalçın'ın salı günü takımla antrenmana çıkacağı öğrenildi.

sergen yalçın

BEŞİKTAŞI BEKLEMİŞTİ

Rıza Çalımbay'ın ayrılmasının ardından son güne kadar Beşiktaş'tan teklif bekleyen Sergen Yalçın'ın, Hasan Arat yönetiminin yabancı teknik direktör istemesi nedeniyle rota değiştirdiği öğrenildi. Kısa sürede Antalyaspor'un başına geçen deneyimli teknik adamın yıllık 1.5 milyon euro kazandığı da gelen haberler arasında.

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