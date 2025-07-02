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Serikspor'un Yeni Teknik Direktörü Sergey Yuran Oldu

Serikspor, Trendyol 1. Lig'de yeni teknik direktörü olarak Sergey Yuran ile anlaştı. Yuran, deneyimli bir Rus çalıştırıcı olarak dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 22:05
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 22:05
Serikspor'un Yeni Teknik Direktörü Sergey Yuran Oldu

Serikspor, Sergey Yuran ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Serikspor, teknik direktörlük görevine deneyimli Rus çalıştırıcı Sergey Yuran'ı getirdi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu için Yuran ile anlaşıldığı belirtildi.

Sergey Yuran'ın Tecrübeleri

Futbolculuk kariyerinde isim yapmış takımlardan Benfica, Porto ve Spartak Moskova gibi kulüplerde yer alan Yuran, 1991-1992 Şampiyon Kulüpler Kupası'nda gol krallığı yaşamış bir isimdir. Ayrıca, milli düzeyde Sovyetler Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Rusya formalarını giymiştir.

2003 yılından bu yana teknik direktörlük yapan Yuran, Rus Ligi'nde Khimki takımını Rusya Kupası finaline taşıyarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Serikspor, Yuran ile birlikte 1. Lig'de kalıcı olmayı hedefliyor. Bu görev, Yuran'ın Rusya dışındaki ilk teknik direktörlük deneyimi olacak.

Serikspor'un Ev Sahibi Olduğu Maçlar

Kulüp başkanı Cenk Doğan, Serikspor'un bu sezon ev sahibi olduğu karşılaşmaları Antalya'nın Aksu ilçesindeki Titanic Mardan Spor Kompleksi'nde oynayacağını açıkladı. Başkan Doğan ayrıca, takımın halen kamp çalışmaları için Afyon'da bulunduğunu ve bu sezon yabancı oyuncu sınırlamasının kalkmasıyla 8 yabancı futbolcu transfer edeceklerini ifade etti.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Doğan, "Yeni isimlerin ikinci kamp döneminde takıma katılacak ve tüm transferler sosyal medya üzerinden duyurulacak." dedi.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Serikspor, teknik direktörlük görevine deneyimli Rus çalıştırıcı...

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Serikspor, teknik direktörlük görevine deneyimli Rus çalıştırıcı Sergey Yuran'ı getirdi.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Serikspor, teknik direktörlük görevine deneyimli Rus çalıştırıcı...

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Serikspor, teknik direktörlük görevine deneyimli Rus çalıştırıcı Sergey Yuran'ı getirdi.

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