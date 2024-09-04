Serkan Yıldırım'ın Altın Madalyası Geri Alındı

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin (TMPK) yaptığı açıklamaya göre, milli atlet Serkan Yıldırım'ın Paris 2024 Paralimpik Oyunlarında kazandığı altın madalya, Uluslararası Paralimpik Komitesinin (IPC) itirazı sonucu geri alındı.

Kararın Ardında Yasal Süreç Yatıyor

TMPK, yaptığı açıklamada, "İlk olarak, IPC'ye karşı Almanya yasaları çerçevesinde bir dava açtık ve Serkan'ın yarışmasına karar verildi. Kendisi 100 metre yarışında şampiyon oldu. Ancak IPC, bu kararı bir üst mahkemeye taşıdı. Mahkemeden gelen 'Yarışmaya uygun değil' kararı ile sporcumuz 400 metre yarışlarından çıkarıldı ve 100 metre madalyası da geri alındı," ifadelerine yer verdi.

TMK'den Destek Sözü

Sonuç olarak, TMPK açıklamasında, "Sporcumuzun haziran ayından bu yana sürdürdüğü hukuk mücadelesine devam edeceğiz. Yıldırım'ın pistteki başarılarının adil bir şekilde korunması için gereken tüm yasal hakları kullanacağız," şeklinde bir taahhüt sunuldu.

Böylece, TMPK, Dünya Para Atletizm Federasyonunun sınıflandırma durumunu gözden geçirme kararına itiraz ederek, Yıldırım'ın Paris 2024'te yarışma hakkını güvence altına aldı. Milli sporcu, erkekler 100 metre T12 sınıfında altın madalya kazanmıştı.