Şevval İlayda Tarhan Paris 2024 Olimpiyatları'nda 7'nci Oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Performans

Milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları atıcılık branşı kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde 7'nci olma başarısını gösterdi.

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Finaller, Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleşti. Yarışmada altın ve gümüş madalyalar Güney Kore'li sporcuların oldu. Jin Ye Oh, 243.2 puanla birinci olurken, Yeji Kim 241.3 puanla ikinci sıradaki yerini aldı.

Türkiye'yi temsil eden Tarhan, 135.6 puanla organizasyonu 7'nci sırada tamamladı. Hindistan'dan Manu Bhaker ise 221.7 puanla 3'üncülük elde etti.