Sharon Stone'a Bodrum'da Beşiktaş Forması Hediye Edildi

Sharon Stone Beşiktaş Formasıyla Bodrum'da

Altın Küre ve Emmy ödüllü ünlü aktris Sharon Stone, Bodrum'da düzenlenen "Golden Globe International Icon Award" töreninde ilginç bir sürprizle karşılaştı. Törende, Beşiktaş forması kendisine hediye edildi.

Tören Detayları

Ödül gecesini organize eden Barbaros Tapan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat adına siyah-beyazlı takımın iç ve dış saha formalarını aktrise takdim etti.

Sharon Stone'un Mutluluğu

Sırtında isminin yazılı olduğu Beşiktaş formasını giyen Stone, aldığı hediyeden duyduğu mutluluğu paylaştı. Bodrum'da bir teknede poz veren aktris, hediye edilen formayı onur duyduğuna dair sözler sarf etti.