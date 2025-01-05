Sinan Kaloğlu: 'Deplasmanda 1 puan almak önemliydi'

Bodrum'dan Bir Puan ile Döndüler

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşan Bellona Kayserispor, 1-1 berabere kalarak deplasmandan bir puanla döndü. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, iki takımın da kazanmak için yoğun çaba harcadığını belirtti.

İlk Yarının Kontrolü Kendi Ellerindeydi

Kaloğlu, Bodrum'a kesinlikle kazanmak amacıyla geldiklerini vurguladı ve ilk yarıda maçın kontrolünün kendilerinde olduğunu söyledi. Ancak, hem kendilerinin hem de rakiplerinin üretken olamadığını ifade etti:

"İlk yarı çok üretken olamadık, rakip de üretken değildi. İkinci yarının başında attığımız golle aslında planımız işlemeye başlamıştı. Farkı artıramadık; rakip de risk aldı, güzel de bir gol attılar."

Maçın Gidişatı Riskliydi

Kaloğlu, maçın git gide riskli bir duruma evrildiğini belirterek, "Son dakikalarda biz de atabilirdik, onlar da atabilirdi. İki takım da kazanmayı istedi. Deplasmanda 1 puan almak önemliydi." dedi.

Transfer Durumu Üzerine Açıklama

Bir gazetecinin transferle ilgili sorusuna yanıt veren Kaloğlu, takımda eksikliklerin bulunduğunu ve ihtiyacın olduğunu dile getirdi. Ancak, mevcut kadrolarıyla en iyi mücadeleyi vermeye devam edeceklerini belirtti:

"Maalesef tahtamız kapalı olduğu için Mayıs’a kadar transfer yapamıyoruz. Elimizdeki mevcut oyuncu grubuyla en iyisini yapmaya çalışacağız."