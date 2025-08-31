DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.457.567,09 0,15%

Sinop'ta Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları Sona Erdi

Sinop'ta Kumkapı'da düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları 3 gün sürdü; 24 kulüp, 250 sporcu 8 kategoride yarıştı, ödüller verildi.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 17:59
Sinop'ta Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları Sona Erdi

Sinop'ta Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları Sona Erdi

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Sinop'ta düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları, Kumkapı mevkisinde organize edildi. Üç gün süren şampiyonada 24 kulüpten 250 sporcu, 8 kategoride 500 metrelik parkurlarda mücadele etti.

Vali Özarslan: Gençlerimizi Su Sporlarına Kazandıracağız

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, kupa töreninde yaptığı konuşmada, şampiyonaya ilginin son derece yüksek olduğunu söyledi. Özarslan, "Şampiyona sayesinde su sporlarının çeşitlenmesi açısından kano, kürek ve yelken gibi sporlara sahil sürat yarışları için gençlerimizi yetiştireceğimize dair inancımız arttı. Bu, bizim için de önemli. Yarışmalarda birinci olmak ikinci veya üçüncü olmak veya madalya almak değil, asıl olan bir kimliğin, bir karakterin inşası." ifadelerini kullandı.

Federasyon Temsilcisinden Teşekkür

Türkiye Kürek Federasyonu Genel Sekreteri Uğur Kılıç ise konuşmasında şunları kaydetti: "Bugün burada 24 kulüp ve 236 sporcu yarışa başladı. Geçen sene de buradaydık ve çok mutluyduk Sinop'ta yarışların düzenlenmesinden dolayı. İnşallah önümüzdeki yıllarda da Sinop'un kaliteli her şeyini tekrardan değerlendirmek için uğraşacağız ve yarışlarımızı burada yapmaya devam edeceğiz."

Şampiyona sonunda Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve protokol üyeleri, yarışmalarda derece alan sporculara ödüllerini verdi.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Sinop’ta düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil...

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Sinop’ta düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları sona erdi. Kumkapı mevkisinde organize edilen ve üç gün süren şampiyonada, 24 kulüpten 250 sporcu, 8 kategoride 500 metrelik parkurlarda yarıştı.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Sinop’ta düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil...

İLGİLİ HABERLER

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
21 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası'nı 16. Sırada Tamamladı
2
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde Benfica ile prensip anlaşması
3
İşitme Engelli Milli Hentbolcu Cem Denli Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
4
Niğde'de '6. Off-Road Etkinlikleri'nde Kıyasıya Mücadele
5
Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya Veda Edip Fenerbahçe'ye Transfer Oldu
6
Wilfried Singo İstanbul'da: Galatasaray'a Transfer Yolunda
7
Beşiktaş, Lausanne Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta