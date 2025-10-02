Sipay Bodrum FK, Hatayspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig 9. hafta maçı öncesi Bodrum İlçe Stadı'nda ısınma, savunma ve taktik çalışmaları yaptı; Burhan Eşer taraftara çağrı yaptı.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 11:15
Trendyol 1. Lig 9. hafta hazırlıkları

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Bodrum İlçe Stadı'nda sürdürdü.

Antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Yeşil-beyazlı ekip daha sonra savunma çalışmaları gerçekleştirdi ve son bölümde taktik organizasyonlara ağırlık verdi.

Teknik direktör Burhan Eşer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada sezon sonunda da zirvede yer almak istediklerini belirtti. Liderliğin moral ve motivasyonlarını artırdığını vurgulayan Eşer, Hatayspor maçına yoğunlaştıklarını ve iyi hazırlanıp konsantre olmaları gerektiğini ifade etti.

Eşer, taraftara yönelik çağrısında stadın dolması gerektiğini söyledi ve kemikleşen taraftarın yanı sıra Bodrum halkının takıma destek vermesinin önemine dikkat çekti. Taraftarın desteğiyle daha mücadeleci bir takım izleneceğini belirten teknik direktör, milli araya galibiyetle girmeyi hedeflediklerini aktardı.

Sipay Bodrum FK ile Atakaş Hatayspor, 5 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaşacak.

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Bodrum İlçe Stadı'nda devam etti.

