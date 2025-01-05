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Sipay Bodrum FK ile Bellona Kayserispor Maçının İlk Yarısı 0-0 Beraberlikle Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'deki Sipay Bodrum FK ve Bellona Kayserispor maçı ilk yarıda golsüz sona erdi.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 17:10
Sipay Bodrum FK ile Bellona Kayserispor Maçının İlk Yarısı 0-0 Beraberlikle Tamamlandı

Trendyol Süper Lig Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Sipay Bodrum FK ile Bellona Kayserispor arasındaki mücadele, ilk yarıda 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Maçın 7. dakikasında Sipay Bodrum FK oyuncusu Dimitrov tarafından atılan gol, VAR incelemesi sonrasında ofsayt sebebiyle iptal edildi.

Gelişen ataklarda ise 27. dakikada Sipay Bodrum FK, kazandığı serbest vuruşta Cenk Şen ile ceza sahasına orta yaptığı anda, Mohammed kafa vuruşunu direğin üstünden az farkla dışarıya gönderdi.

İlk yarının 40. dakikasında, sol kanattan gelişen bir Sipay Bodrum FK atağında Cenk Şen’in ceza sahasına yaptığı ortada, savunmadan dönen topu önünde bulan Mohammed, vuruşunu yaptı fakat meşin yuvarlak auta çıktı.

Sonuç olarak, karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Sipay Bodrum FK, Bellona Kayserispor Grey Beton Bodrum...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Sipay Bodrum FK, Bellona Kayserispor Grey Beton Bodrum Stadı’nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Sipay Bodrum FK, Bellona Kayserispor Grey Beton Bodrum...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Sipay Bodrum FK, Bellona Kayserispor Grey Beton Bodrum Stadı’nda karşılaştı.

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