Sipay Bodrum FK, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Sipay Bodrum FK, Kayserispor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü saat 16.00'da sahasında oynayacağı Bellona Kayserispor maçı için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, yeşil-beyazlı futbolcular geniş alanda pas ve taktik çalışmaları yaptı.

Demirel: "Kendi Sahamızdaki Maçları Kazanmalıyız"

Volkan Demirel, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısındaki son iki maçı kazanmayı hedeflediklerini belirtti. Demirel, "Hem Kayserispor'u yenmek hem de Beşiktaş deplasmanında alabildiğimiz puanlarla ikinci yarıya daha olumlu başlamak istiyoruz. İki takım da kazanmak için oynayacak ama bizim kesinlikle kendi sahamızdaki maçları kazanmamız lazım. Çünkü ikinci yarıda çok daha zor geçecek maçlar bizi bekliyor" dedi.

Transfer Çalışmaları ve Hedefler

Demirel, ligin ikinci yarısında transfer çalışmalarının devam edeceğini ve her şeyin gözden geçirildiğini ifade etti. "İnşallah en iyi şekilde hazırlanıp Kayserispor'u yeneceğiz" diyerek umutlarını dile getirdi.

Zdravko Dimitrov: "Üç Puan İçin Hazırız"

Bodrum FK'nın futbolcularından Zdravko Dimitrov, bu hafta hedeflerinin kesinlikle üç puan almak olduğunu belirtti. Dimitrov, "Aradaki süreçte çok iyi hazırlandık. Her gün antrenmanlarımıza devam ettik ve sezonun geri kalanına hazırlık yapıyoruz. Sadece bu maç için değil, sezonun kalanı için de çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz" diye konuştu.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü saat 16.00'da sahasında karşılaşacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti. Bodrum FK'lı futbolcu Zdravko Dimitrov, bu hafta hedeflerinin üç puan almak olduğunu belirtti.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü saat 16.00'da sahasında karşılaşacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti. Bodrum FK'lı futbolcu Zdravko Dimitrov, bu hafta hedeflerinin üç puan almak olduğunu belirtti.