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Sipay Bodrum FK, Taraftarlarıyla Bir Araya Geldi

Bodrum FK, Süper Lig maçına çıkmadan önce taraftarlarıyla buluşarak heyecanını paylaştı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 23:47
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 00:17
Sipay Bodrum FK, Taraftarlarıyla Bir Araya Geldi

Sipay Bodrum FK, Taraftarlarıyla Buluştu

Trendyol Süper Lig ekibi Sipay Bodrum FK, Gaziantep FK maçı öncesinde taraftarlarıyla bir araya geldi. İlk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Bodrum FK, sezonun açılış maçını yarın saat 21.00'de Gaziantep FK ile oynayacak.

Son Antrenman ve Protokol Katılımı

Muğla'nın temsilcisi, ışıklandırması tamamlanan ilçe stadyumunda, yönetim kurulu üyeleri, Bodrum protokolü ve taraftarların katılımıyla final antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanı, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkan Vekili Kanat Özsert, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dağrendeli, Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ve Bodrum İlçe Spor Müdürü Oktay Dumruk'un yanı sıra birçok taraftar izledi.

Fikret Öztürk'ten Açıklamalar

Kulüp Başkanı Fikret Öztürk, sahayı 40 gün gibi kısa bir sürede tamamladıklarını ifade ederek, "Yapamazlar dediler, yaptık. Olmaz dediler, oldu. İşte olup olmadığını görüyorsunuz. Düşer diyorlar, inşallah onun cevabını vereceğiz. Şu anda gerçekten çok gururluyum, heyecanlıyım. Olmaz diyenler görsün." dedi.

Transfer Gelişmeleri

Bodrum FK Yönetim Kurulu Üyesi Ali Şafak Öztürk, Antalya'da bir santrforların bulunduğunu ve bu futbolcunun sağlık kontrollerinden geçeceğini aktardı. "Ondan sonra büyük ihtimalle açıklayacağız. Potansiyeli olan genç bir oyuncu, takım yapımıza uyan bir oyuncu gördüğümüzde fırsatı kaçırmak istemiyoruz." diye belirtti.

Teknik Direktör'ün Yorumları

Teknik Direktör İsmet Taşdemir, sahanın çok güzel olduğunu ifade ederek, "Saha imkansız deniliyordu, işte buyurun bakın. Butik çok güzel bir stadımız var, ışıklandırmamızla beraber. Dolayısıyla biz her şeyi elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sahada da, saha dışında da olabildiğince yetinip yolumuza devam ediyoruz. Renk katmaya çalışacağız, herkesin bizden beklentisi o yönde." dedi.

Oyunculardan Celal Dumanlı'nın Düşünceleri

Bodrum FK oyuncusu Celal Dumanlı, stada geldiklerinde çok güzel duygular yaşadığını belirterek, "20 yıldır altyapıdan bu yana 17 yıldır geldiğim stadyum, çok farklı geldi. Gerçekten güzel bir stadyum olmuş." ifadesini kullandı.

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