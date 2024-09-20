Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir Maç Sonrası Değerlendirmeleri

Sipay Bodrum FK’nın Galibiyet Sevinci

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki karşılaşmada, Sipay Bodrum FK deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

İsmet Taşdemir: "Oyuncularımı Tebrik Ediyorum"

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, 6 Şubat 2023'teki depremlerden hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, geride kalanlara da başsağlığı istedi.

Taşdemir, Hatayspor'un güçlü bir takım olduğunu belirterek, "İlk yarıdaki oyunumuz ve ikinci yarıda gösterdiğimiz mücadele nedeniyle oyuncularımı tebrik ediyorum. Bence hak ettiğimiz galibiyeti aldık." açıklamasında bulundu.

Lig Zorluğu ve Renk Katma Vurgusu

İsmet Taşdemir, zor bir ligde mücadele ettiklerinin farkında olduklarını belirterek, "Sezon başından bu yana 'Bu lige renk katmak istiyoruz.' dedik. Parça parça katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum. Eğer bunu geniş bir çerçevede birleştirebilirsek, o zaman bu lige gerçekten renk katabiliriz." şeklinde konuştu.

Bodrum FK'nın bu galibiyetle birlikte aldığı moral, sezonun geri kalanında önemli bir ivme kazanmasına yardımcı olabileceği düşünülüyor.