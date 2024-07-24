Sipay Bodrum FK Yeni Sezon Hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor

Sipay Bodrum FK'nın Yeni Sezon Hazırlıkları Başladı

Düzce'de kampa giren Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden biri olarak, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Antrenman Programı

Takım, Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman programında, futbolcular kondisyon, koordinasyon, çabukluk ve dayanıklılık üzerine kuvvet çalışmaları yaptı.

Pas ve Esneme Çalışmaları

Ayrıca, takımın futbolcuları pas çalışmaları yaparak teknik becerilerini geliştirdi ve antrenmanın sonunda esneme hareketleriyle seanslarını tamamladılar.

Hazırlık Maçı

Yeşil-beyazlı ekip, aynı tesiste kampa giren Süper Lig temsilcisi Corendon Alanyaspor ile yarın bir hazırlık maçı oynayacak.