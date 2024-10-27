Şırnak'ta Harun Algül'ün Altın Madalyası Coşkuyla Kutlandı

Harun Algül'ün Başarısı Şırnak'ta Kutlandı

Polonya'nın Varşova kentinde süren Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli halterci Harun Algül'ün mücadelesi, memleketi Şırnak'ta büyük bir coşkuyla izlendi.

Şırnak Kapalı Spor Salonu'nda Heyecan Dolu Anlar

23 yaş altı erkekler 55 kiloda podyuma çıkan Harun Algül, koparmada 106 kilogram kaldırışıyla altın madalya elde etti. Bu önemli an, Şırnak Kapalı Spor Salonu'nda dev ekrana yansıtıldı.

Aile ve Protokol Üyeleriyle Birlikte İzlediler

Harun Algül'ün mücadelesini izlemek için salonu dolduranlar arasında Şırnak Valisi Birol Ekici, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Nihat Avcı ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İl Temsilcisi Murat Umaç da yer aldı. Burada toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla milli sporcunun mücadelesine destek verdi.

Büyük Sevinç ve Tebrik Mesajları

Harun Algül'ün mücadelesi, salondaki herkes tarafından heyecanla izlendi. Altın madalya kazanmasıyla birlikte salon büyük bir sevinç fırtınasına sahne oldu. Vali Birol Ekici, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Avrupa şampiyonu Harun Algül, zirvedesin Şırnak. Tebrikler." ifadelerini kullanarak başarıyı kutladı.

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Harun Algül'ün mücadelesi, memleketi Şırnak'ta dev ekrandan takip edildi. Harun Algül'ün mücadelesini, Şırnak Kapalı Spor Salonu'nda kurulan dev ekranda ailesinin yanı sıra Vali Birol Ekici, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Nihat Avcı, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) İl Temsilcisi Murat Umaç, kurum temsilcileri ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla izledi.

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Harun Algül'ün mücadelesi, memleketi Şırnak'ta dev ekrandan takip edildi. Harun Algül'ün mücadelesini, Şırnak Kapalı Spor Salonu'nda kurulan dev ekranda ailesinin yanı sıra Vali Birol Ekici, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Nihat Avcı, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) İl Temsilcisi Murat Umaç, kurum temsilcileri ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla izledi.