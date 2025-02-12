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Sivas'ta 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Açılışı Yapıldı

Sivas'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, Taha Akgül Spor Salonu'nda açıldı. 470 sporcu mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 18:49
Sivas'ta 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Açılışı Yapıldı

Sivas'ta 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Başladı

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, Sivas'ta Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Organizasyona, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Sivaslı güreşçi Ahmet Turan Durman'ın ismi verildi.

Taha Akgül'den Duygusal Açıklamalar

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, törende başkanlığa seçildikten sonra memleketine ilk kez geldiğini belirterek, "Yetiştiğim kentimize hamdolsun federasyon başkanı olarak gelmek nasip oldu. Bu da bizim için ayrı bir gurur vesilesi." dedi.

470 Sporcu Yarışacak

Akgül, şampiyonada 49 ilden, 101 kulüpten 470 sporcu'nun yarışacağını ifade ederek, "İnşallah burada birinci olan sporcularımız direkt ülkemizi Avrupa Şampiyonası'nda temsil edecekler." diye ekledi.

Şampiyonanın Ahmet Turan Durman adına düzenlendiğini vurgulayan Akgül, deprem sonrası Güreşçilerimizin bulunduğu yıkılan binanın önünde acılarını paylaşmak üzere orada bulunduklarını kaydetti. Akgül, "Allah bir daha bizlere bu acıyı yaşatmasın. İnşallah Sivas'ın büyüklerinden ve bakanlığımızdan, deprem şehidimizin isminin bir spor salonuna verilmesi için ricada bulunacağız." şeklinde konuştu.

Protokol Temsilcilerinin Açıklamaları

Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, ata sporu güreşin her geçen gün güçlenmesini dileyerek, Sivas'ın güreş açısından önemli bir bölge olduğunu aktardı. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ise şampiyonanın düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Akgül, il protokolüne plaket takdim etti. Serbest, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde organize edilen şampiyona, 15 Şubat Cumartesi günü ödül töreniyle sona erecek.

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