Sivasspor, 4 Yeni Transferle Güçleniyor

Sivasspor, 4 Yeni Futbolcu ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon öncesindeki transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, Sivasspor, 4 futbolcu ile sözleşme imzaladı.

Yeni İsimler Takıma Katıldı

Takım, stoperler Çağlayan Menderes ve Mert Çelik ile orta saha oyuncuları Ahmet Abdullah Çakmak ve Kamil Fidan ile anlaşma sağladı. Bu dört futbolcu, Bolu kampına katılarak takımla birlikte çalışmalara başlamış durumda.

Sivasspor'un bu yeni transferleri, ligdeki hedeflerine ulaşmasında büyük rol oynaması bekleniyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, 4 oyuncuyla anlaşma sağladı. Sivasspor, stoperler Çağlayan Menderes (sağ 2) ve Mert Çelik (sol 2) ile orta saha oyuncuları Ahmet Abdullah Çakmak (sağda) ve Kamil Fidan (solda) ile sözleşme imzaladı.