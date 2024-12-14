Sivasspor, 5 Maçtır Galibiyet Sırasını Bozamadı

Sivasspor'un Galibiyet Hasreti Uzuyor

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında, Net Global Sivasspor deplasmanda Sipay Bodrum FK'ye 2-0 mağlup olarak galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Takım, son zaferini ligin 11. haftasında Çaykur Rizespor karşısında elde edip, bu maçın ardından galibiyet yüzü göremedi.

Kırmızı-beyazlılar, ligin 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 yenilirken, 13. haftada evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Ardından 14. haftada Onvo Antalyaspor'a 2-1 ve 15. haftada sahasında Galatasaray'a 3-2 kaybetti. En son verilmiş olan mağlubiyet ile birlikte ligin 16. haftasında Sipay Bodrum FK karşısında da sahadan yenilgi ile ayrıldı.

Sivasspor, sezonun ilk 16 haftasında 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak toplamda 18 puan topladı. Önümüzdeki hafta ise sahasında Reeder Samsunspor ile karşılaşacak ve galibiyet hasretine son vermek için mücadele verecek.