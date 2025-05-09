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Sivasspor, 58. Yaşını Kutluyor: Başkan Eken'den Anlamlı Mesaj

Sivasspor Kulübü, kuruluşunun 58. yıldönümünü coşkuyla kutlarken, Başkan Bahattin Eken duygusal bir mesaj paylaştı.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 10:19
Sivasspor, 58. Yaşını Kutluyor: Başkan Eken'den Anlamlı Mesaj

Sivasspor 58 Yaşında!

Sivasspor Kulübü, 58. kuruluş yıl dönümünü kutlarken, Başkan Bahattin Eken duygusal bir mesaj yayımladı. Eken, mesajında kulübün tarihine ve başarılarına vurgu yaparak, bu günün yalnızca bir spor kulübünün kutlaması olmadığını belirtti.

58 Yıllık Sevdanın Hikayesi

Eken, "58 yıl önce, 1967 yılında Sivas'ta doğan bir sevdanın, zamanla sadece bir spor kulübü değil, aidiyetin, vefanın, mücadele ruhunun ve Anadolu'nun direncinin adıdır Sivasspor," diye konuştu. Kulübün geçmişten bugüne uzanan yolculuğunu selamlayan Eken, kalplerde yer eden bir efsane haline dönüşen kulübün başarılarını övdü.

Bir Başarı Öyküsü

Eken, kulüp tarihinin kısıtlı imkanlarla başladığını hatırlatarak, "Bu başarı öyküsünün içinde nice ter, nice gözyaşı, nice hayal, nice dua var," dedi. Kulüp için emeği geçen herkese teşekkür eden Eken, bu büyük ailenin bir parçası olmaktan duyduğu gururu dile getirdi.

Gelecek İçin Umut Vaat Ediyor

Eken, mesajını şu sözlerle bitirdi: "Sivasspor'umuzun değerlerini yaşatarak, daha nice başarıları hep birlikte kucaklayacağımıza inancımız tamdır. Bu büyük sevdanın birleştirici gücüyle, omuz omuza daha nice yıllara, nice zaferlerle dolu yıllar görmek dileğiyle."

Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken, kulübün kuruluşunun 58. yıl dönümü dolayısıyla mesaj...

Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken, kulübün kuruluşunun 58. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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