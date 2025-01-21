DOLAR
35,62 -0,12%
EURO
36,93 0,45%
ALTIN
3.118,07 -0,64%
BITCOIN
3.647.842,94 1,35%

Sivasspor 8 Maçtır Galibiyete Hasret Kaldı

Sivasspor, Trabzonspor karşısında aldığı 4-0'lık yenilgiyle 8 maçlık galibiyet hasreti çekmeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 11:03
Sivasspor 8 Maçtır Galibiyete Hasret Kaldı

Sivasspor, Süper Lig'de 8 Maçtır Kazanamıyor

Trendol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup olan Net Global Sivasspor'un galibiyet hasreti 8 maça çıktı. Kırmızı-beyazlılar, son kez ligin 11. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek 3 puana uzanmıştı.

Sivasspor'un Son Maç Performansı

Bu süreç içerisinde Sivas temsilcisi, ligin 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe’ye 4-0 yenildi, 13. haftada evinde Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Ligin 14. haftasında Onvo Antalyaspor’a 2-1 kaybeden kırmızı-beyazlılar, 15. haftada da iç sahada Galatasaray’a 3-2 mağlup oldu. Ayrıca 16. haftada Sipay Bodrum FK'ye de 2-0 yenildi.

Ömer Erdoğan Yönetimindeki Kayıplar

Sezona beklenildiği gibi başlayamayan Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayırarak Ömer Erdoğan’ı göreve getirmişti. Erdoğan yönetiminde oynanan ligin 17. haftasındaki Reeder Samsunspor maçı golsüz eşitlikle sonuçlanırken, 18. hafta bay geçirilmesi ve 19. haftada Corendon Alanyaspor ile yapılan 1-1 beraberlik, galibiyet hasretini sürdürdü.

Puan Durumu ve Gelecek Maç

Ligin 20. haftasında Trabzonspor’a karşı alınan sonuçla Sivas ekibi, puan cetvelinde 15inci sıraya geriledi. Toplamda 8 haftalık bir süreçte sadece 3 beraberlik ile 3 puan kazanabilen Sivasspor, bu periyotta rakiplerinden 16 gol yiyerek, kendi kalesinde sadece 4 gol atabildi.

Sivasspor, ligdeki bu kötü gidişatını durdurmak için ligin 21. haftasında aynı kaderi paylaşan Bellona Kayserispor ile evinde karşılaşacak.

İLGİLİ HABERLER

PTT’den doğalgaz desteği! 2025 başvuruları başladı giden kazanıyor

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Panathinaikos Derbiyi Kazandı, Unvanını Korudu
2
Türk Futbolunun Efsanesi: İlhan Cavcav'ı Anma Zamanı
3
Wushu Şampiyonu Hüseyin Eren'in Hedefi Dünya Şampiyonası
4
Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Neptunes ile Karşılaşıyor
5
Zverev ve Badosa Avustralya Açık'ta Yarı Finale Yükseldi
6
Trabzonspor İç Sahada Sıkı Performans Seriliyor: 4-0'lık Sivasspor Zaferi

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

PTT’den doğalgaz desteği! 2025 başvuruları başladı giden kazanıyor

Emekli Maaş Artışı ve Ödeme Tarihleri Açıklandı

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!