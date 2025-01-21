Sivasspor 8 Maçtır Galibiyete Hasret Kaldı

Sivasspor, Süper Lig'de 8 Maçtır Kazanamıyor

Trendol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup olan Net Global Sivasspor'un galibiyet hasreti 8 maça çıktı. Kırmızı-beyazlılar, son kez ligin 11. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek 3 puana uzanmıştı.

Sivasspor'un Son Maç Performansı

Bu süreç içerisinde Sivas temsilcisi, ligin 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe’ye 4-0 yenildi, 13. haftada evinde Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Ligin 14. haftasında Onvo Antalyaspor’a 2-1 kaybeden kırmızı-beyazlılar, 15. haftada da iç sahada Galatasaray’a 3-2 mağlup oldu. Ayrıca 16. haftada Sipay Bodrum FK'ye de 2-0 yenildi.

Ömer Erdoğan Yönetimindeki Kayıplar

Sezona beklenildiği gibi başlayamayan Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayırarak Ömer Erdoğan’ı göreve getirmişti. Erdoğan yönetiminde oynanan ligin 17. haftasındaki Reeder Samsunspor maçı golsüz eşitlikle sonuçlanırken, 18. hafta bay geçirilmesi ve 19. haftada Corendon Alanyaspor ile yapılan 1-1 beraberlik, galibiyet hasretini sürdürdü.

Puan Durumu ve Gelecek Maç

Ligin 20. haftasında Trabzonspor’a karşı alınan sonuçla Sivas ekibi, puan cetvelinde 15inci sıraya geriledi. Toplamda 8 haftalık bir süreçte sadece 3 beraberlik ile 3 puan kazanabilen Sivasspor, bu periyotta rakiplerinden 16 gol yiyerek, kendi kalesinde sadece 4 gol atabildi.

Sivasspor, ligdeki bu kötü gidişatını durdurmak için ligin 21. haftasında aynı kaderi paylaşan Bellona Kayserispor ile evinde karşılaşacak.