Sivasspor, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını antrenman maçıyla sürdürdü. 29. hafta karşılaşması için geri sayım başladı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 17:52
Sivasspor, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Net Global Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenman maçı ile devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak Sivasspor, kulüp tesislerinde 19 Yaş Altı Takımı ile bir antrenman maçı yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın izin yaptıktan sonra 24 Mart Pazartesi günü Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam edecek. Önemli karşılaşma, 29 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Net Global Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenman...

Net Global Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenman maçıyla devam etti. Antrenmana Ziya Erdal (ortada) da katıldı.

Net Global Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenman...

Net Global Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenman maçıyla devam etti. Antrenmana Ziya Erdal (ortada) da katıldı.

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